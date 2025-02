Esta es la dieta de la madre de Matthew McConaughey para verse increíble a los 93 años

Mantener una dieta balanceada para tener una buena salud es importante en todas las etapas de la vida, aunque con el pasar de los años es importante enfocarse en cuidar con más detalle la alimentación, así como el descanso y acompañar estas dos de una rutina de ejercicio regular y la madre del actor Matthew McConaughey, Kay McConaughey, lo sabe.

Para Kay todo se traduce en tener una actitud positiva ante la vida y, por supuesto una dieta limpia, y esto lo demuestra física y mentalmente, pues la madre del actor con 93 años de edad, asegura sentirse realizada y uno de sus secretos es tener una “perspectiva vibrante” ante la vida.

“Creo que mucho, mucho tiene que ver con mi actitud positiva. Realmente tengo una actitud positiva y como bien. Como de manera sana”, expresó Kay McConaughey en una entrevista con el medio City Lifestyle.

Prioridad de las comidas

Diferentes estudios señalan que el desayuno de calidad y con la cantidad de energía necesaria puede ser la comida más importante del día, al ofrecer beneficios para la salud y ayuda a prevenir diversas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares.

Es por ello que para McConaughey la primera comida del día siempre está repleta de vitaminas, minerales, fibra y proteínas esenciales. Para el desayuno, elige un yogur con sabor a mango o melocotón y lo adorna con frutas recién cortadas, como plátanos, kiwis o mangos.

También evita la carne roja en sus comidas, pero hay un plato que siempre prepara “el estofado”, que lo cocina con algunos vegetales, acompañado de champiñones e incluso para tener un toque más divertido, le agrega una taza de vinotinto.

Sin embargo, McConaughey le huye a la carne, en su cocina no se encontrarán filetes de ternera, paleta de res ni pechuga, y ella misma reconoce que no come carne roja, su alimento principal es el pescado y el pollo como proteína. Aunque cuando va a casa de su hijo no rechaza la carne roja cuando ellos cocinan, pero no es una decisión que ella tomaría.

Vino, ejercicio y actitud positiva

Kay McConaughey después de la cena, generalmente suele tomarse una o dos copas de vino, pero nunca come dulces, por lo que su dulce favorito es el vino “tomo una copa a las 5 y otra antes de irme a dormir”, pero solo bebe el licor de una bodega familiar de Sonoma, California, del enólogo Kendall Jackson.

“No bebo ningún otro tipo de vino. Si fuera a tu casa y no tuvieras Kendall Jackson, y tuvieras un buen Chardonnay, lo bebería. No sería desagradable y diría: ‘No es Kendall Jackson, no lo voy a beber’, pero si puedo conseguir Kendall Jackson, eso es lo que prefiero”, reconoció.

La longevidad y buena salud física y mental de McConaughey también se debe al ejercicio, y su rutina incluye una hora de Pilates cuatro días a la semana, lo que le permite fortalecer los músculos del suelo pélvico, le ayuda con la movilidad y alivia el dolor, además le permite mejorar la salud mental.

A todo esto, se le suma la actitud positiva que McConaughey tiene ante la vida, la cual comparte constantemente con sus seres queridos y que le permite irradiar felicidad, juventud y una buena salud física y mental.