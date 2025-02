GasBuddy lanza tarjeta para ahorrar más en gasolina y en tiendas de conveniencia

GasBuddy, la plataforma de ahorro de combustible que permite a los conductores norteamericanos ahorrar la mayor cantidad de dinero en gasolina y que ahora celebra su 25° aniversario, anunció el lanzamiento de su nueva tarjeta Pay with GasBuddy+, una tarjeta de combustible que ofrece a los conductores hasta 33 centavos por galón de descuento en las compras de combustible.

La nueva tarjeta extiende el alcance del programa Pay with GasBuddy a las tiendas de conveniencia, brindando ahorros adicionales en todo el país, en todos los lugares donde se acepte Mastercard.

La tarjeta Pay with GasBuddy+ va más allá de los descuentos tradicionales en combustible, ya que ofrece a los conductores una herramienta de ahorro que puede tener un impacto significativo en los gastos anuales.

Dado que los estadounidenses gastan un promedio de $2,000 a $4,000 en combustible al año, los posibles ahorros de hasta 33 centavos por galón que ofrece la tarjeta podrían traducirse en cientos de dólares en ahorros anuales para los conductores.

GasBuddy+

Beneficios de la tarjeta Pay with GasBuddy+:

· Ahorre hasta 33¢/gal con la nueva tarjeta Pay with GasBuddy+

· 3¢/gal en cada recarga y 5¢/gal en estaciones seleccionadas

· Hasta 30¢/gal con una alerta de oferta activada

· Ahorro de 3¢/gal por cada $25 gastados en compras que no sean de combustible en tiendas de conveniencia

· Oportunidad de ahorrar hasta 50¢/gal con una alerta de oferta activada con Pay with GasBuddy+ Premium

· Ahorro de combustible garantizado en todo el país, en todos los lugares donde se acepta Mastercard

“La tarjeta Pay with GasBuddy+ no es simplemente otra tarjeta de combustible, es un puente estratégico que conecta la comodidad del consumidor con un valor sin precedentes tanto para los usuarios de GasBuddy como para los socios de la marca”, dijo Todd Gulbransen, vicepresidente sénior y gerente general de programas para consumidores de PDI Technologies.

“Al integrar a la perfección ofertas personalizadas, información sobre gastos en tiempo real y beneficios exclusivos para socios, estamos transformando la forma en que las personas interactúan con sus herramientas de ahorro en las estaciones de servicio y puntos de conveniencia que eligen”, destacó Gulbransen.

Los conductores en los EE.UU. pueden obtener más información y registrarse para obtener la tarjeta Pay with GasBuddy+ de forma gratuita en gasbuddy.com/pay. No se requiere verificación de crédito y la solicitud de una tarjeta demora solo unos minutos.

Los ahorros detallados solo se aplican a los titulares de tarjetas que hayan optado por el pago automático para sus transacciones con tarjeta Pay with GasBuddy+. Consulte el acuerdo del titular de la tarjeta para obtener más detalles sobre las recompensas.

