La verdad detrás del regreso del Chef Yisus a Despierta América

Jesús Díaz, conocido como el Chef Yisus, ha vuelto a Despierta América, el popular matutino de Univision, tras su sorpresiva salida en diciembre de 2024. En ese momento, el venezolano fue uno de los afectados por la ola de despidos que sacudió a la cadena durante el último trimestre del año, una decisión que dejó a muchos de sus seguidores consternados.

Sin embargo, su reciente regreso al programa ha generado expectativa, ya que su participación no será como muchos esperaban. Durante su visita en Despierta América, el Chef Yisus demostró una vez más su carisma y talento culinario, dejando una grata impresión entre los televidentes que lo extrañaban en las mañanas.

No obstante, según reveló la periodista Mandy Fridmann en el programa de YouTube de Javier Ceriani, su retorno no será permanente ni en el formato que muchos imaginaban. La periodista explicó que, aunque el chef volverá a la pantalla de Univision, lo hará únicamente en “contados llamados”, es decir, en apariciones esporádicas y no como parte fija del elenco.

“Volvió y no volvió. Lo vimos en Despierta América. Estuvo con sus compañeros, estuvo cocinando, lo recibieron con mucho amor, con mucha felicidad y fui testigo: el amor que le tienen es impresionante, pero no volvió”, dijo durante la conversación. Esta noticia ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del chef, quienes celebraron su regreso, pero expresaron su deseo de verlo de manera más constante en el programa.

El Chef Yisus se había convertido en una figura querida y reconocida en Despierta América, gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con el público. Su salida en 2024 fue un golpe para muchos, y aunque su retorno es bienvenido, la limitación de sus apariciones ha dejado a algunos con un sabor agridulce.

“Hay una marca, de unas ollas, que se llama Prestige, que quiere que el Chef Yisus sea su cara. No quiere a otro presentador, no quiere a alguien que venga de fuera. Entonces, si es contratado, cada vez que Prestige esté al aire va a estar el Chef Yisus. Va a estar de una a dos veces al mes“, agregó la periodista durante la entrevista.

