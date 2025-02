“Lovely Bones”: la película de Peter Jackson que está conmoviendo a la gente en Netflix

Luego de sorprender al mundo, triunfar en taquilla y crítica y crear un legado cinematográfico y artístico con la saga “The Lord of the Rings”, Peter Jackson cayó en un pequeño “bache” creativo y comercial con el remake de “King Kong” en 2005. Sin embargo, y como todo gran artista que busca su redención, el gran director neozelandés se aventuró en un nuevo proyecto a pesar de no lograr el impacto esperado en su momento, ha logrado resurgir en la actualidad con gran fuerza, específicamente en la plataforma de streaming Netflix: “The Lovely Bones”.

Lanzada en el año 2009, “The Lovely Bones” se convirtió, casi de inmediato, en uno de los proyectos más personales e íntimos del director debido a la delicada trama de la cinta: una adolescentes atraviesa un camino metafísico y fuera del mundo real con la misión de aceptar su nueva realidad, sanar heridas y ayudar a su familia a superar su muerte a manos de un asesino en serie.

La película se basa en la novela homónima de la escritora Alice Sebold, quien colaboró en la creación del guion junto al mismo director, Fran Walsh y Philippa Boyens.

¿Por qué “The Lovely Bones” ha logrado destacar en la actualidad?

A pesar de no contar con el monstruoso presupuesto de otras de las grandes cintas del director “The Lovely Bones” logró capturar un estilo único y propio gracias a la serie de temas que aborda como la pérdida, el duelo familiar, la superación, entre otros.

Incluso, la misma novela se convirtió, en su momento, en uno de los bestseller más importantes debido al impacto y “salvavidas” que ocasionó en un gran número de personas que atravesaron o atravesaban una situación similar.

La cinta, a pesar de sus limitados recursos, también logró gran reconocimiento gracias a su envidiable elenco, encabezado por una entonces joven Saoirse Ronan, quien logró el impulso necesario para convertirse en una de las mejores actrices en la actualidad. A ella se unió la ganadora del Oscar Rachel Weiz, el siempre confiable Mark Wahlberg, la afama Susan Sarandon y el sorprendente Stanley Tucci, quien logró su primera nominación al Oscar en su carrera como el terrible villano y asesino de la historia.

Tras su estreno, la cinta obtuvo una recepción mixta entre público y crítica, logrando recabar cerca de $93 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de $65 millones, una cifra inferior a la esperada.

Sin embargo, y como pasa con muchas otras películas, la producción de Peter Jackson ha vuelto a resonar en la vida de millones de personas tras su estreno en Netflix, logrando colocarse como la quinta película más vista del catálogo de la plataforma a nivel mundial con más de 3.3 millones de vistas y 7.4 millones de horas vistas.

Continúa leyendo:

Apartan a Karla Sofía Gascón de la campaña de promoción de ‘Emilia Pérez’ para los Oscar

4 películas de Timothée Chalamet que están en Netflix y los expertos recomiendan

Premios Oscar 2025: Las principales sorpresas y omisiones de las nominaciones