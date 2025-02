Alejandra Espinoza se quiebra al contar momentos duros de la maternidad

Alejandra Espinoza ha dicho en múltiples ocasiones los altibajos de su vida profesional y personal. Sin embargo, en una participación en el pódcast ‘Claríssima’, la también madre de Mateo abordó uno de los capítulos más dolorosos de su vida, un momento que dejó huella, pero que, afortunadamente, ya superó.

La actriz confesó que, durante ese periodo, se alejó de su fe y de sus valores. Las largas jornadas de grabación, sumadas a la presión de ser la protagonista de un proyecto tan ambicioso, la llevaron a descuidar aspectos fundamentales de su vida, especialmente su relación con su familia.

Uno de los momentos que más le rompió el corazón fue cuando su hijo Mateo, entonces un niño pequeño, le preguntó por qué ya no pasaba tiempo con él. Esa pregunta, inocente, pero profundamente dolorosa, fue un punto de inflexión para la actriz.

“¿Sabes lo que me dolía? Me dan ganas de llorar. Matteo siempre es bien mamitis, cuando de repente me hablaba y se equivocaba. Y en vez de decirme mamá, me decía ‘papá’. Se me partía el corazón. O cuando veía que tenían bromas entre ellos y yo no era parte de ellas, ay no, muy feo”, le contó a Clarissa Molina.

A pesar de las dificultades, Alejandra asegura que esa etapa le dejó grandes lecciones. Actualmente, con una perspectiva más clara, valora el equilibrio entre su carrera y su vida personal. Además, ha retomado su fe y asegura que eso le ha dado la fortaleza para seguir adelante: “Empecé a tener unos pensamientos que nunca había tenido, creencias que nunca había pensado, una cosa muy rara”, afirmó.

La historia de Espinoza es un recordatorio de que, detrás de los reflectores y los logros, hay sacrificios y batallas personales que no siempre se ven. Su capacidad para superar esos momentos y compartirlos con honestidad es un ejemplo de resiliencia y crecimiento. Sin duda, su testimonio resonará en muchos que, como ella, han tenido que elegir entre sus sueños y lo que más aman.

