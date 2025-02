Ecuatorianos de NY exigen a quienes ganen las elecciones del domingo que apoyen a migrantes

Casi 14 millones de ecuatorianos están aptos para votar este domingo 9 de febrero en las elecciones del país sudamericano, donde además de elegir al próximo presidente y vicepresidente que llevarán las riendas de Ecuador, decidirán quienes serán los miembros de la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino para el período 2025-2029, que se asumirá en mayo.

Y aunque del más de medio millón de ecuatorianos, que se estima viven en Nueva York, solo unos 50,000 están empadronados para poder sufragar este fin de semana, el llamado conjunto en medio de las nuevas políticas lanzadas por la administración Trump hacia los inmigrantes, es que los líderes ecuatorianos que salgan victoriosos, no los abandonen y los ayuden a capotear las dificultades y retos a los que se enfrentan.

Así lo afirman recién llegados como Jacobo Saquicela, originario de Cuenca, quien fue uno de los más de 220,000 migrantes que llegaron a la Gran Manzana en la reciente oleada migratoria a la Ciudad de los rascacielos, donde después de la población venezolana han sido los ecuatorianos los que han arribado en mayores números.

“Yo me vine a Nueva York tratando de buscar un mejor porvenir para mi familia, y aunque el primer año me fue bien, ahora con todo lo que está pasando con Trump, siento mucho miedo de que me vayan a agarrar y me deporten, habiendo perdido todo lo que sacrifiqué. Por eso le pido a los representantes del exterior que ganen y al presidente que gane que nos ayude, que nos oriente, que invierta en ayudarnos con abogados y si nos mandan de regreso, que tengan planes para nosotros”, comentó el padre de familia.

Y es que a pesar de que el mayor efecto del próximo gobierno ecuatoriano, donde el actual presidente Daniel Noboa y María José Pinto, representantes del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), va a la delantera en los sondeos, se sentirá mayormente en el país sudamericano, los connacionales del país del centro del mundo que viven en los cinco condados, insisten en que “ahora más que nunca” urge el apoyo de su gobierno.

“Con nuestra remesas nosotros ayudamos mucho a la economía del Ecuador y a veces sentimos que no recibimos nada a cambio. Con las amenazas de Trump, lo que nuestros gobernantes en Quito deben hacer es buscar vías diplomáticas para que nos concedan algunos beneficios, porque si nos frenan aquí, Ecuador se frenará. Habrá menos dólares circulantes”, aseguró Marcelo Ramírez, quien dejó su país natal hace 15 años y vive en Nueva York sin estatus migratorio definido. “Me gusta ver que al menos esta vez el Consulado ha estado promoviendo actividades para que conozcamos nuestros derechos, pero no deja de causar temor si no tenemos protecciones”.

Ecuatorianos de la Gran Manzana urgen apoyo a próximo gobierno de Ecuador. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Y en un llamado a la calma, pero al mismo tiempo a estar preparados ante cualquier eventualidad que los ecuatorianos que viven en los cinco condados enfrenten con las políticas restrictivas de la nueva administración federal, el cónsul de Ecuador en Nueva York, José Sandoval, pidió a los paisanos que se registraron para votar en las elecciones del domingo que participen activamente. El diplomático mencionó que a fin de que puedan ejercer su derecho con plenas garantías, en un estado que por ser “santuario” ofrece menos riesgo para quienes no cuentan con papeles, se habilitaron cuatro puestos de votación, dos en la ciudad y dos al norte de Nueva York.

“Quisiera recordar a mis compatriotas que para votar lo pueden hacer con la cédula ecuatoriana, el pasaporte o el ID consular, no importa si están caducados. Así que bienvenidos todos aquellos que cambiaron su domicilio electoral hasta mayo del 2024, que están empadronados y pueden votar”, dijo el cónsul ecuatoriano. “Nuestro voto cuenta y la invitación justamente es a participar. Tenemos más de 50,000 compatriotas empadronados, esperamos vengan, y que a través del voto todos construyamos un mejor país”.

Y al hablar sobre el actual panorama y los retos a los que se enfrentan los ecuatorianos in papeles que viven en Nueva York, 33,000 de ellos con orden de deportación, según mencionó, el diplomático recomendó mantenerse informado.

“La recomendación es estar preparados. Creo que es una actitud fundamental ante las medidas restrictivas muy fuertes que se han estado aprobando, es la mejor manera de hacer frente”, dijo el oficial del Gobierno Noboa, quien insistió en el llamado a hacer planes de acción, no solo en lo financiero y lo legal, sino en cuanto a asuntos familiares, ante eventuales situaciones con autoridades e Inmigración.

“Hemos visto que en muchas de las redadas hay objetivos claros, puntuales, de personas peligrosas, pero que también han perjudicado a quienes están en su entorno… como Consulado y Cancillería empezamos a trabajar en un plan de contingencia meses atrás, con charlas y conversaciones legales a cargo de abogados, tratando de que la comunidad esté informada respecto a las distintas posibilidades que se puedan dar”.

Carolina Franco, activista ecuatoriana, recalcó la importancia que los actuales comicios de Ecuador tienen, no solo en la elección del presidente que gobernará a ese país entre el 2025 y el 2029, sino también la de 5 representantes al Parlamento Andino y la de los representantes de la comunidad en el exterior que serán parte de la Asamblea de 151 miembros. Los ecuatorianos que residen en Estados Unidos y Canadá podrán elegir a dos delegados entre una lista de 8 candidatos de diferentes partidos, quienes serán los enlaces directos de las comunidades para velar por sus derechos.

“La elección de estos representantes es sumamente importante, porque ellos harán frente a las políticas migrantes de la comunidad ecuatoriana que aumentó después de la ola migratoria muy difícil, y ahora el problema más importante para los migrantes son las nuevas leyes que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a nivel migratorio”, dijo la directora de la página informativa News by Franco, quien destacó que el próximo gobierno ecuatoriano debería tenderle la mano a los connacionales que viven en Nueva York, considerado el tercer lugar de mayor presencia de ecuatorianos en el mundo. La lista de necesidades de sus connacionales es grande.

“Hay problemas que aquejan a la comunidad ecuatoriana de aquí, como la falta de información, el exceso de personas estafadas en temas de migración. Hay que orientar a nuestra comunidad, hacer que sepan de sus derechos, sobre la importancia de que se presenten en las cortes de inmigración y que cumplan con las leyes estadounidenses para que puedan reformar su situación. Ese es el primer problema al que se enfrentan los dos nuevos asambleístas que elijamos desde acá”, dijo la ecuatoriana.

Franco mencionó además que urge que el próximo gobierno de su país, donde Luisa González y Diego Borja del Movimiento Revolución Ciudadana y otros 14 candidatos entre los que figuran juristas, empresarios, expresentadores de televisión, activistas, ambientalistas y exlegisladores, enfrentan a Noboa, también deben buscar mecanismos para ayudar a que los ecuatorianos profesionales que viven en la Gran Manzana y el resto del estado puedan revalidar sus títulos universitarios.

Ecuatorianos de la Gran Manzana urgen apoyo a próximo gobierno de Ecuador Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“El nuevo gobierno debe asumir los retos con los inmigrantes que viven aquí, en especial la ayuda con la migración irregular de ecuatorianos que seguirán tratando de ingresar de manera irregular , movidos or años por las crisis económicas y políticas y de inseguridad que ha vivido Ecuador y que ha hecho que las salidas sean masivas”, dijo la líder comunal, quien urgió a los representantes ecuatorianos que hagan presencia permanente en las comunidades.

“Necesitamos que los dos asambleístas elegidos por Canadá y Estados Unidos tengan contacto real con la comunidad que aquí existe. La queja constante es que son electos y no regresan hasta la próxima campaña. Necesitamos presencia masiva de nuestros representantes y que cultiven una buena relación y que promuevan mejor manejo de políticas de inmigración”, concluyó Franco.

Emilia Ramírez, ecuatoriana originaria de Guayaquil, de donde asegura emigró hace 18 meses por la violencia sin tregua que tiene azotada a esa región del país, confesó tener temor ante las nueva políticas del gobierno Trump con los inmigrantes, pero aseguró que “hay que votar para poder exigir”, y se manifestó confiada en que el proceso de votación en los 4 centros instalados en Nueva York: en Queens, El Bronx, Peekskill y Patchogue, será seguro y respetado por “la migra”.

“Conozco amigos que dicen que sienten miedo de ir a votar, especialmente en Long Island, porque les preocupa que ICE llegue, pero no creo que algo así pueda pasar porque lo que ha hecho inmigración hasta ahora es llegar a sitios específicos por gente con órdenes de deportación. Creo que si uno no debe nada no hay nada que temer, pero si alguien sabe que tiene problemas con órdenes de deportación, es diferente”, dijo la joven, al compartir su sentir sobre los comicios, donde se necesita que el 50% de los votos para que se proclame a un ganador y evitar ir a una segunda vuelta presidencial. “La plena, creo que hay que ir a votar sin miedo y levantar la voz para que los que ganen hagan algo por nosotros”.

Puestos de votación para ecuatorianos en NY en datos