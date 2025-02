Belinda responde a rumores de romance con un político mexicano

La cantante Belinda ha sido blanco de controversia debido a los rumores que la vinculan en una supuesta relación sentimental con un político mexicano. Debido a esto, la artista decidió aclarar su estado sentimental y poner un alto a los rumores que constantemente circulan en torno a su vida amorosa.

Hace unos días relacionaron a Belinda con un político llamado José Luís García, coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla. En redes sociales surgieron fotos y videos de la actriz acompañando a García en un evento político.

En una entrevista para el programa de radio ‘Posta’, la intérprete de ‘Cactus’ aclaró que se mantiene como una mujer soltera. Belinda, quien fue hospitalizada de emergencia, señaló que no tiene ningún vinculo sentimental con nadie y que por eso puede salir con quien quiera. Asimismo, la artista dijo que nunca ha “dejado a una familia”, lo que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal.

“Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no tengo… eh… no he dejado a una familia nunca, soy una mujer que tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera, tengo muchos amigos, mucha gente que quiero con quien voy a cenar, a comer, con quien voy a componer música”.

Recordemos que a mediados de 2024 Christian Nodal causó polémica al terminar su relación con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija, y pocos días después confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar. Nodal fue acusado de engañar a la madre de su hija, algo que el cantante negó en varias ocasiones.

Belinda también cuestionó que siempre la relacionan con diferentes personas y señaló que no entiende la “obsesión” con esta parte de su vida privada.

“Bueno a mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos, las personas con las que estoy, siempre. Es algo que no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas”.

La artista nacida en España y nacionalizada mexicana aseguró que cuando decida iniciar una relación la mantendrá en privado.

“Ya son temas a los que estoy acostumbrada y no voy a hablar de mi vida privada y si algún día tengo una relación lo mantendré para mí, porque esa es mi decisión, es lo más sano y yo me enfoco en mi trabajo, en mi música, que digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer”.

