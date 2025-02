Laura Bozzo promete ‘incendiar’ este domingo La Casa de los Famosos All-Stars

Laura Bozzo, presentadora de televisión, amaneció este domingo con los ánimos caldeados y prometió a La Jefa de La Casa de los Famosos All-Stars “incendiar” el reality show con las declaraciones que hará.

Esta advertencia llega luego de la intensa pelea que tuvo el sábado con Alfredo Adame, a quien encaró fuertemente y hasta amenazó con abogados por decir que estuvo involucrada en asesinatos en Perú.

“Hoy día, lo siento, lo siento Jefa, lo siento a todos, no sé si se van a arrepentir de haberme traído, pero hoy yo voy a incendiar esta casa. No más la carita de buenita, que me hago a veces la tontita, no, yo soy Laura en América”, dijo.

Además, añadió: “A partir de ahora soy yo, le guste a quien le guste, y al que no le guste, que se vaya a la chingada, ¿okey? ¿Estamos claros?”.

La famosa también indicó que cada día está más convencida de que jugará con el cuarto Fuego: “Yo tengo que ir a ese cuarto, aunque no nos vamos a dividir por cuartos en esta oportunidad, siento que pertenezco más a fuego”.

Laura Bozzo, con su mensaje, deja ver que tendrá un fuerte posicionamiento esta noche, a pocas horas de que se conozca al salvado de la semana y luego, el lunes 10 de febrero, al primer habitante eliminado por la decisión del público.

La participación de la peruana ha sido intensa en esta primera semana, pues no ha dudado en mostrar su fuerte personalidad con quien la contrarie.

Sin embargo, la pelea con Adame fue bastante fuerte, debido a las acusaciones que hicieron uno contra el otro y en la que también salió salpicada Aleska Génesis.

Ahora, luego de que las cosas se han alborotado tanto en la casa, quedará ver a quién apoya al público en este enfrentamiento.

