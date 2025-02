Alicia Machado critica fuertemente a Aleska Génesis de La Casa de los Famosos All-Stars 

Sin titubeos y con la firmeza que la caracteriza, Alicia Machado criticó fuertemente a Aleska Génesis luego de la discusión que la modelo venezolana tuvo con Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All-Stars.

La actriz se molestó por la insistencia de algunos usuarios en las redes sociales para que defendiera a su compatriota. Sin embargo, explicó que no es algo que hará, debido a varias razones, entre ellas que tuvo interés sentimental en Christian Estrada, su ex.

En el video que compartió la Miss Universo 1996 en sus redes, comentó: “Ya estuvo, por la calle del medio, ¿qué más me van a sacar a mí? ¿qué más me van a decir a mí? Hagan lo que quieran, total, siempre es lo mismo. La culpa la tiene Google, porque todo está en Google, si está en Google es verdad. Aparte de eso, la Interpol no te manda a buscar nada más porque están confundidos, la gente cree que uno es estúpido y después que uno tiene a una zorra como esta tres años tratando de ver cómo te chinga, como se queda con tus marcas”.

En la declaración, agregó: “Cómo va y te quita el marido y quiere esto, quiere lo otro y encima de esto también hay que apoyarla, ¿por qué la voy a apoyar si yo no la conozco? Más de por lo que la conocen ustedes: por brujería, robo, prostitución. Esas son las leyendas que están alrededor, sean ciertas o no, las hay”.

Alicia Machado habló de este tema debido a los señalamientos que Alfredo Adame hizo contra Aleska y Laura Bozzo este sábado en el reality show.

Para la artista, lo que dijo el actor mexicano no es mentira y por ende, la modelo venezolana no debería molestarse.

En el video, prometió también dar fuertes declaraciones en la gala de este domingo, en donde es panelista junto con Maripily Rivera y Sergio Mayer.

En el programa también se conocerá a quién salvará Aleska Génesis de la eliminación, una decisión que moverá fuertemente las cosas dentro de la casa.

Sigue leyendo:

· La comida: el primer gran dilema en La Casa de los Famosos All-Stars

· Alicia Machado y su crítica a La Casa de los Famosos All-Stars

· Rey Grupero cambia sus jugadas en La Casa de los Famosos All-Stars