Belinda revela el motivo por el que fue hospitalizada de emergencia

Luego de que el fin de semana Belinda preocupó a sus seguidores tras compartir una imagen en sus redes sociales en la que se mostraba desde un hospital con el brazo canalizado, la cantante finalmente rompió el silencio y explicó lo que realmente le sucedió.

En una entrevista exclusiva para el canal de YouTube POSTAmx, la ojiverde compartió que su agotadora agenda de trabajo fue la causa principal de su reciente crisis de salud. La cantante de “En La Oscuridad” confesó que no ha sabido manejar adecuadamente su carga laboral, lo que le provocó un colapso físico.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones“, explicó.

Belinda también reveló que no es la primera vez que su cuerpo le ha pasado factura debido al exceso de trabajo.

“El cuerpo resiente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien“, agregó.

¿Qué padece Belinda?

Aunque Belinda indicó que su problema es el cansancio extremo, aclaró que se encuentra en proceso de recibir varios estudios médicos para tener un diagnóstico preciso.

“Ahorita apenas están checando y haciendo los estudios, y toma un tiempo, entonces no puedo decirte exactamente ahorita la situación, pero estoy tranquila en este momento“, afirmó con voz tenue.

Como era de esperase, los seguidores de la cantante han mostrado un gran apoyo en las redes sociales a través de mensajes donde dicen que esperan que Belinda se recupere pronto y tome las medidas necesarias para cuidar su salud para que pronto puedan verla de vuelta en su mejor forma, tanto profesional como físicamente.

Para finalizar, Belinda aseguró que hará todo lo que sea necesario para recuperarse completamente, pues el próximo 20 de febrero tiene planeado ir a la entrega de Premio Lo Nuestro 2025, en donde se encuentra nominada en las categorías de “Mejor Combinación Femenina” y “Artista Femenino Pop”.

Sigue leyendo: