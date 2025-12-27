Cadena perpetua para cuatro pandilleros MS-13 en Nueva York: homicidios y narcotráfico

José Daniel Arévalo Iraheta, José Espinoza Sánchez, Edenilson Velásquez Larín y Hugo Díaz Amaya -cuatro miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13)- se enfrentan a cadena perpetua obligatoria después de que un jurado los declarara culpables de una serie de delitos que incluyeron extorsión, narcotráfico y brutales asesinatos con machete en Queens y Long Island.

Velásquez Larín -conocido como “Tiny” y “Agresor”- y Díaz Amaya -alias “21”- y fueron condenados tras un juicio de dos meses y medio en el Tribunal Federal de Brooklyn. El juicio abarcó cuatro homicidios y contó con el testimonio de varios miembros de la pandilla que se convirtieron en colaboradores de la justicia, declarando sobre desmembramientos y otros crímenes sangrientos.

Velásquez Larín fue declarado culpable de cuatro homicidios: dos con machete (Kenny Reyes de 18 años y Oswaldo Gutiérrez Medrano de 20); y dos a tiros (Víctor Alvarenga de 20 años y Eric Monge de 25), destacó Daily News.

Según las autoridades federales, Velásquez Larín lideraba la célula “Fulton Locos Salvatruchas”, mientras que Díaz Amaya encabezaba “Park View Locos Salvatruchas”. Además ambos formaban parte de “La Mesa”, el órgano que supervisa todas las células locales de la pandilla en Estados Unidos,

El jurado declaró a Díaz Amaya culpable del asesinato de Gutiérrez Medrano, mientras que Espinoza Sánchez (26), alias “Cable”, fue condenado por cargos relacionados con tres de los cuatro homicidios. El cuarto acusado, Arévalo Iraheta, alias “Splinter”, fue condenado por las muertes de Monge y Gutiérrez Medrano.

“Cuatro miembros extremadamente peligrosos de la MS-13 han sido llevados ante la justicia por delitos de crimen organizado, incluyendo asesinato, y ahora, merecidamente, se enfrentan a cadena perpetua obligatoria”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado.

Entre los asesinatos se incluye el del adolescente Reyes, ocurrido el 23 de mayo de 2016, a quien Velásquez Larín, Espinoza Sánchez y dos miembros de la pandilla “Hempstead Locos Salvatruchas” descuartizaron en Uniondale (Long Island) porque creían que pertenecía a la pandilla rival Calle 18. Atrajeron al joven de 18 años a una zona boscosa, diciéndole que fumarían marihuana juntos, pero en cambio lo atacaron con machetes y enterraron su cuerpo. Luego Velásquez Larín y Espinoza Sánchez ascendieron en las filas de la MS-13 gracias a este brutal homicidio, según los fiscales.

A Alvarenga y a Monge los mataron en 2018 y 2020, respectivamente, ambos en Queens. Gutiérrez Medrano fue asesinado en Jericho, Long Island en enero de 2022.

Otros juicios recientes a la Mara Salvatrucha en NY

Long Island y Queens son las dos de las áreas con mayor presencia de Mara Salvatrucha en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de ejecuciones y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

La MS-13 opera mediante la intimidación y la violencia, incluyendo el homicidio y el enriquecimiento de sus miembros y asociados mediante actividades delictivas, como allanamientos de morada, robo de armas de fuego, joyas, dinero en efectivo y otros artículos de valor, y la venta de narcóticos.

En agosto Juan Amaya Ramírez (27), un aspirante a miembro de la pandilla Mara Salvatrucha que usó a su novia para inducir la muerte de un adolescente en Queens (NYC), fue condenado a 45 años de cárcel.

En julio Alexi Sáenz, líder de la camarilla “Sailors Locos Salvatruchas Westside” (Sailors) de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Brentwood/Central Islip (Long Island, NY) fue condenado a 68 años de prisión. Su hermano Jairo Sáenz esperaba sentencia luego de que también se declarase culpable. Previamente había sido deportado a El Salvador en 2018, pero reingresó indocumentado a Estados Unidos, donde estuvo prófugo durante casi cuatro años, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

En abril Joel Vargas Escobar, supuesto pandillero de la MS-13 conocido como “Momia”, fue arrestado en Nueva York por su presunta participación en una conspiración responsable de 11 asesinatos, extorsión y delitos de armas en Nevada y California.

En febrero Keyli Gómez, una joven que emboscó a cinco adolescentes hasta entregarlos para ser ejecutados a manos de la notoria MS-13, fue sentenciada en Nueva York. Luego de sus crímenes la joven se cambió de bando y testificó en contra de la pandilla.