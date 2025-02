Juez extiende bloqueo del plan de Trump para que trabajadores federales renuncien

El juez George A. O´Toole Jr., extendió el bloqueo sobre el plan del presidente Donald Trump, sobre ofrecer incentivos a los trabajadores federales para que renuncien, y dijo que así seguirá, “hasta que responda a las cuestiones presentadas”, informó NBC News.

El juez federal de distrito de Boston, O’Toole Jr. había suspendido la semana pasada temporalmente el plan del gobierno de Trump, pocas horas antes de la fecha límite para aceptar la oferta, que fue el 6 de febrero.

Se pronuncien sobre la legalidad del plan

Después de una audiencia en donde trataron el tema de las indemnizaciones para los empleados federales que se llevó a cabo este lunes, el juez dijo que la pausa continuará hasta que se pronuncien sobre la legalidad del plan de “dimisión diferida” del mandatario.

Dos millones de funcionarios estadunidenses tenían que tomar la decisión si renunciaban de sus cargos a cambio de ocho meses de sueldo como indemnización.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho que alrededor de 60,000 trabajadores aceptaron las condiciones y dejarán sus trabajos a cambio de recibir su sueldo hasta el 30 de septiembre.

Sindicatos califican de ilegal el plan

Los sindicatos de trabajadores criticaron la “Directiva Fork” de la Oficina de Gestión de Personal, calificándola de “ultimátum ilegal” y de “acción radical y sorprendentemente arbitraria para solicitar renuncias generalizadas de trabajadores federales”, compartió la cadena NBC.

Los empleados del Departamento de Educación se les advirtió que si accedían al plan del gobierno podrían verse frustrados, ya que podrían cancelar el plan y no recibir lo prometido.

Con el bloqueo temporal que el juez O’Toole, que otorgó la semana pasada, hizo que la fecha límite que tenían los empleados se extendiera.

El objetivo: detener el plan

La demanda que presentaron los sindicatos, informó la misma cadena noticias, es para detener dicho plan de indemnizaciones, ya que la administración Trump, no tiene la autoridad legal para hacer dichas ofertas.

Después de hacerse pública la decisión del juez federal, en días pasados, la Casa Blanca celebró dicha decisión, ya que argumentaron que los trabajadores tendrán más tiempo para tomar la decisión de renunciar a sus puestos

“Estamos agradecidos con el juez por extender el plazo para que más trabajadores federales que se niegan a presentarse en la oficina puedan aceptar esta oferta tan generosa y única en la vida de la Administración”, dijo Karoline Leavitt.

Los demócratas y los líderes sindicales puntualizan que los trabajadores no deberían aceptar el programa de renuncia diferida porque no fue autorizado por el Congreso, lo que aumenta el riesgo de que no les paguen.

