‘En Casa con Telemundo’ hace un anuncio sobre Gabriel Coronel

El programa ‘En casa con Telemundo‘ inició la semana con una gran noticia: la familia del show ha crecido. El actor y cantante venezolano Gabriel Coronel, quien ya colaboraba desde hace algún tiempo, se ha convertido oficialmente en uno de los presentadores. Con su incorporación, el equipo de conductores ahora está conformado por cinco talentosos animadores: Chiky Bombom, Aleyda Ortiz, Carlos Adyan, Andrea Meza y él.

Gabriel Coronel, reconocido por su carrera actoral en telenovelas y su participación en realities como ‘Mira quién baila’, ha sido una figura querida por el público de Telemundo. Su carisma y versatilidad lo han convertido en una pieza clave dentro de la programación de la cadena, y ahora, como parte oficial del programa, promete llevar su energía y talento a un nuevo nivel.

“¡Qué alegría! ¡Qué bendición el poder estar aquí! Ustedes me dieron la oportunidad de entrar en sus hogares, ustedes me dieron la oportunidad de entrar en esta familia que se llama En casa con Telemundo”, dijo el venezolano tras la noticia. Además, agregó que: “Gracias a la gente en casa por recibirnos cada tarde con tanto amor, por aceptarnos, por darnos la oportunidad de estar ahí. De verdad miro al cielo, y lo digo de corazón, solo me queda agradecer por estar aquí”.

Con la llegada de Gabriel añade un equilibrio fresco y dinámico al equipo. Adyan, quien ha sido una figura central en el show, celebró la incorporación de Coronel y destacó la importancia de seguir creciendo como equipo.

Sin duda, la incorporación de Gabriel Coronel marca un nuevo capítulo para ‘En casa con Telemundo’, reforzando su compromiso de ofrecer un contenido de calidad y entretenimiento para toda la familia. Con este equipo de lujo, el programa está listo para seguir conquistando corazones y manteniendo su lugar como uno de los favoritos de la televisión en español.

El programa se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 p.m., hora del Este, y continúa siendo un referente para aquellos que buscan un contenido positivo y enriquecedor en su día a día. La audiencia ha recibido con entusiasmo la noticia de la llegada de Coronel, y muchos han expresado su emoción a través de redes sociales.

