Rafael Nadal tras su retiro del tenis: “No he vuelto a tomar una raqueta”

Son horas tranquilas para Rafael Nadal. El pasado mes de noviembre el tenista y uno de los considerados como grandes de la historia del deporte anunció su retiro y desde entonces no ha vuelto a la cancha aunque sea de práctica, justo como reveló este martes durante una entrevista en el Comité Olímpico Español.

Durante un homenaje que se le realizó en el ente deportivo ubicado en Madrid, Nadal explicó que presente seguir unido al deporte pero que de momento se encuentra en un período de adaptación, desde que cayera durante la Copa Davis ante el holandés Botic Van De Zandschulp.

“La vida me va bien. Estoy bien. Adaptándome a una nueva etapa. No me dejan aburrirme. Estoy haciendo cosas que es lo que hay que hacer. En la vida hay que tener objetivos porque si no te acaba aburriendo. Me gusta tener cosas que hacer y es una época de organizar esta etapa. Hace tres meses que paré de jugar pero de momento estoy bien adaptado“, dijo el máximo ganador de Roland Garros en la historia.

Ha sido tal alejamiento de Nadal hacia el tenis que de momento no ha vuelto a tomar una raqueta y más bien se ha dedicado a explorar otras aficiones como el fútbol, que según él tenía como 15 años sin jugar.

“He vuelto a jugar al fútbol algún día después de quince años y ya es una alegría. No he vuelto a tomar una raqueta. Hay que darle su tiempo. Cuando paré de jugar estuve mal del pie un tiempo y eso me hizo que la dejara. Pero la volveré a tomar. Se necesita un tiempo de desconexión, pero volveré a tomarla seguro”, aseguró.

Antes de despedirse Nadal recordó que es un gran aficionado al deporte y que por ello se mantendrá siempre cerca, ya sea de cualquier otra disciplina o dentro del propio tenis.

“Soy un gran aficionado del deporte. Soy y sigo siendo antes de deportista un seguidor del deportes. Mi vida será ligada al deporte porque es fundamental en mi vida. En qué, no lo sé todavía. Acabo de terminar. Viene otra vida después del deporte y encontrar las motivaciones personales en el día a día. Hay cosas que vienen de fábrica, compromisos que quiero cumplir y ver luego lo que me motiva Pero haremos algo, seguro”, aseveró.

