Ratifican petición de dos años de cárcel para Luis Rubiales por agresión sexual a Jenni Hermoso

El juicio al español Luis Rubiales por el beso no consensuado a la futbolista Jenni Hermoso que derivó en una demanda por agresión sexual continúa y ahora la Fiscalía española ha ratificado su intención a condenar a dos años y medio de cárcel al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras los alegatos de Rubiales este martes, la Fiscalía presentó un documento en el que entregan las respectivas conclusiones y en él se confirma que exigirán los dos años y medio de cárcel, cantidad que al inicio del juicio publicaron la petición basado en el delito de agresión sexual.

En el juicio también participan tres exdirectivos de la Federación por coacciones a la jugadora para que dijese que el beso fue consentido.



Para estos tres últimos -entre ellos el exentrenador de la Selección femenina Jorge Vilda-, la acusación ha mantenido su solicitud de un año y medio de prisión por un delito de coacciones.



En su declaración en la Audiencia Nacional, Vilda ha admitido hoy que debió hablar con Jenni Hermoso del beso de Luis Rubiales y ha explicado que no lo hizo porque no quería “importunarla”.



Vilda ha negado tajantemente que advirtiera al hermano de la jugadora de las consecuencias negativas que podría tener para su futuro profesional si no aparecía en un vídeo junto a Luis Rubiales para decir que el beso había sido consentido.



Rubiales dijo este martes estar “totalmente seguro” de que la jugadora Jennifer Hermoso le dio su consentimiento para que la besara en los labios tras la victoria en el Mundial de 2023.



En su declaración, afirmó que también habría besado en la boca a un jugador de la selección masculina con el que hubiera tenido la misma confianza que con Hermoso.



“Me comía a besos a muchos futbolistas”, resaltó. No obstante, admitió que “metí la pata (…) Pero de ahí a que haya delito… para nada”.

