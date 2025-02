El drama romántico de Andrew Garfield y Florence Pugh que está cautivando al público en streaming

A pesar de no figurar en la actual temporada de premios, “We Live In Time” se convirtió, casi al instante, en este tipo de dramas de bajo presupuesto que ha cautivado a un sector especial del público gracias a una serie de elementos únicos: una historia cautivadora, un elenco único y un estilo propio dentro del mar de películas tragi-románticas.

Protagonizada por los nominados al Oscar Andrew Garfield y Florence Pugh, esta pequeña joya independiente narra la historia de un recién divorciado y una talentosa chef, quienes después de un inusual pero especial encuentro, se enamoran y forman una familia hasta la llegada de un suceso que cambia por completo su relación como pareja.

Tras su corto paso por las salas de cine, donde no logró los números deseados al obtener cerca de $5 millones de dólares, con un presupuesto de entre $10 a $20 millones de dólares, la cinta ha comenzado a “compensar” dicho fracaso taquillero al posicionarse como una de las cintas más vistas en streaming durante los últimos días.

Pero, ¿hasta dónde podrá ayudar el crecimiento en streaming de “We Live in Time” para colocarla entre las principales joyas de este género cinematográfico?

¿La cinta favorita de la temporada en streaming?

De acuerdo con cifras reveladas por el sitio especializado Reelgood, “We Live in Time” no solo se ha colocado como la séptima cinta más vista en todas las plataformas de streaming, durante la semana del 6 al 12 de febrero, también es, actualmente, la única de su género en colocarse dentro del disputado Top 10 a nivel mundial.

Aunque este logro puede parecer corto aún para una película de este tipo, considerando la actual época de San Valentín, lo cierto es que el drama romántico de John Crowley se encuentra peleando, codo a codo, con algunas de las películas más sobresalientes del 2024, y que se encuentran en plena “pelea” dentro de la temporada de premios.

Florence Pugh ha formado parte de importantes producciones los últimos años. Crédito: Evan Agostini | AP

De acuerdo con el listado, “The Substance”, el fenómeno de terror del 2024 se encuentra como la tercera más vista de la última semana a nivel global. En tanto, “The Wild Robot”, la reciente ganadora del Critics Choice Awards y favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada, se encuentra en el cuarto sitio.

Un poco más abajo de estas, en el quinto y sexto lugar, se encuentra el enternecedor drama de Jesse Eisenberg, “A Real Pain”, el cual le podría dar su primer Oscar a Kieran Culkin, y “Cónclave”, el cual podría dar la sorpresa en el cierre de la temporada de premios.

Aunado a todo lo anterior “We Live in Time” es, actualmente, la cinta de Max mejor posicionada entre la diversidad de producciones de otras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Peacook, Mubi, entre otras.

Este posicionamiento, en medio de una época de gran consumo cinematográfico, además de su ascenso a más de 4 meses de su estreno, indican que esta pequeña joya podría comenzar a considerarse como una de las más destacadas de su género conforme el tiempo avance.

