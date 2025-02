Hombre prueba juego de lotería favorito de esposa y gana $500,000

Un hombre de 56 años de Isabella County, Michigan, decidió probar suerte con el juego de lotería favorito de su esposa y terminó ganando un premio de $500,000.

Aunque él es un jugador habitual de la lotería, normalmente se enfoca en los billetes de lotería de sorteos, mientras que su esposa prefiere los juegos instantáneos raspaditos.

“Normalmente compro boletos para juegos de sorteos, y mi esposa juega a los juegos instantáneos. Ella había tenido suerte con el juego Lincoln, así que decidí dejar de lado los juegos de sorteos y comprar solo boletos de Lincoln”, comentó el hombre a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

El hombre adquirió los boletos en la tienda Winn EZ Mart, ubicado en la calle Winn Road, y luego los llevó a casa para dárselos a su esposa.

Fue ella quien, al no estar usando sus gafas, le pidió a su esposo que revisara uno de los boletos: “Me dio el boleto para raspar, y como no llevaba sus gafas, me entregó uno y me preguntó: ‘¿Qué significa esto?’, señalando el símbolo de la bolsa de dinero.

Le dije: ‘¡Esto es un gran ganador!'”, recordó.

El hombre indicó que planea guardar los $500,000 de su premio en su cuenta de ahorros.

