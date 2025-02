Lupillo Rivera vs. Caramelo: el nuevo encontronazo en La Casa de los Famosos All-Stars

Las cuentas no le dieron al cuarto Agua en las nominaciones y esta situación ha traído un encontronazo entre Caramelo y Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars.

Todo ocurrió porque votaron por Varo y Rosa, pero estos dos habitantes no quedaron en la tabla, debido a una inmunidad que desconocen por ahora los otros participantes.

“Si pasa algo, usted chequea y ya. Exactamente, pero tú todavía estás sacando cálculos y te estoy diciendo que el error no viene de aquí”, le dijo el expelotero dominicano con un tono de molestia.

También le expresaba que sentía que el cantante de música regional mexicana le estaba dando a entender que él cometió una traición.

Lupillo Rivera, por su parte, afirmó: “Hay que bajar los aires porque me vas a poner en duda a aquel cuarto (Tierra), aquel cuarto no va a querer jugar y vienen todos para acá”.

Caramelo le comentó que él no era una persona traidora y el hermano de Jenni Rivera le aclaró: “No te estoy diciendo que tú estás traicionando, escucha, porque si yo siento eso, también te lo digo, yo no tengo freno para decirlo”.

Los usuarios en las redes sociales no han dudado en hablar de esta situación que acaparó la atención en la gala de este viernes, en la que se definirá si hay o no robo del derecho a salvación.

“Caramelo juega y busca amistades, nosotros sabemos que tú no has traicionado”, “Caramelo, es que había dos inmunes, deja que lo sepan”, “Muy bien, Caramelo, alguien tiene que poner a ese pelón en su lugar”, “Ya me hartó Lupillo, neta, qué afán de que no convivan con nadie, por lo mismo está pésimo el rating”, escribieron algunos fans del reality show.

Otros comentaron: “Caramelo así es el juego. Si quieres un break, anda a la cocina o siéntate por la fogata y respira! Todos ahí quieren ganar un 1er, 2do, y 3er lugar”, “El Caramelo ese está muy alzado se tiene que ir ya, yo no sé q se cree”.

Las nominaciones de esta semana han generado un ambiente de desconfianza en la casa, debido a que planearon ir contra Varo y Rosa, pero no lograron, al menos por esta semana, su cometido.

