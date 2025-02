Ni balón gástrico ni pastillas: Carolina Sandoval insiste en que rebajó de forma natural

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, nuevamente contestó a quienes dicen que rebajó con cirugía o medicamentos, algo que ha negado con insistencia.

Debido al cambio físico que ha mostrado la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda!, afirmó que está cansada de recibir mensajes en los que la cuestionan por sus métodos para adelgazar.

Por esta razón, la creadora de contenido dijo: “Les voy a decir por última vez esto, sufrí de cáncer de tiroides, no me puedo inyectar ni Ozempic ni nada de lo que tiene que ver con esas vainas que se inyecta. La gente que se quiere inyectar, que lo haga, pero a los que hemos hecho otra cosa distinta a lo que la gente pueda pensar, como el camino que cada quien quiera tomar, no nos metan en el mismo pipote”.

También recordó que enfrentó dificultades de salud y que por ende está negada a caer de nuevo en ese estado. “Yo tuve mi gastritis, horrible el dolor del estómago. Yo no me puedo imaginar otra vez regresar ahí, que si hago ayuno intermitente, que si estoy haciendo la de keto, que si ya no como rico, pero sí, como rico, muy rico, me preocupo por mi salud, que es lo más importante de todo esto. Yo no me podía inyectar nada porque al final del día, todas esas cosas que hace la gente para rebajar rápido, podrían tener rebote”.

Aclaró que las pastillas que tanto le mencionan traen un efecto rebote, por lo que no las ha considerado como opción: “Tengo entendido que esas inyecciones fueron realizadas para la obesidad mórbida, para la gente que quiere adelgazar y tiene sobrepeso super fuerte, o que no puede sostener, yo no tengo ninguna de esas cosas”. “Yo nunca he sido gorda, he pesado diferente, que es distinto, pero yo no entiendo porqué les llama la atención que les diga la verdad”.

“Yo soy muy mala mintiendo, es lo peor que me queda”, añadió la venezolana en su video.

Carolina Sandoval indicó que su transformación se debe a la disciplinada ingesta de papaya, una fruta de la que ha hablado en múltiples ocasiones por sus beneficios: “Ni el balón, porque no existe, ni la bariátrica, porque no me la he hecho, me han ofrecido todas esas cosas gratis, pero es papaya y papaya”.

