Aleyda Ortiz, conductora de “En Casa con Telemundo” tiene nuevo plan para quedarse embarazada

La conductora del programa “En Casa con Telemundo”, Aleyda Ortiz, asistió a un evento musical en donde tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y declaró sobre su nuevo plan para quedarse embarazada. Según reportó Mezcal TV, la modelo y empresaria afirma tener una fecha límite para cambiar la estrategia y convertirse en mamá después de seis años de casada.

Al evento, la presentación del nuevo disco de Natti Natasha, “En Amargue”, Ortiz llegó luciendo su nuevo look de melena larga rubia, algo que le fascina a ella y no tanto a su esposo, Ricardo Casanova.

Sobre su cambio de look habló también con la prensa, quienes le preguntaron cómo se tomó el cambio su esposo y dijo que aunque rara vez se queja él prefiere verla con cabello corto: “Mi marido, fíjate, él con la belleza dice que con cualquier cosa me veo súper bien, pero sorprendentemente, a él le encanta verme con el cabello corto. Yo creo que es un tema como de fetiche de él…“.

Ahora, sobre el tema de la maternidad dijo: “Ya lo he dicho muchas veces que quiero ser mamá. Y yo creo que este año ya definitivamente, si no, pues, o sea, mi enfoque va a ser eso y si no sale natural, pues ya va haber que tomar cartas en el asunto, porque ya estoy ya como que ya, ya”. También destacó que si este año no salían estos planes, entonces se pondría en contacto con un profesional. “Sí, tenemos una fecha y si no surge de la manera en la que sabemos, pues buscamos ayuda profesional”.

Sobre una reproducción asistida declaró: “Sí, yo creo que esa sería la próxima opción y ya lo estamos considerando, porque ya le dimos el tiempo prudente, ese es el plan”.

Sigue Leyendo más de Aleyda Ortiz aquí:

· Aleyda Ortiz no cree la versión de Aleska Génesis sobre la ruptura con Clovis Nienow

· Aleyda Ortiz se prepara para el año 2025: “Hago todos los rituales… ‘por si las moscas’”

· Aleyda Ortiz sobre su sueldo en Univision: “Es una porquería”