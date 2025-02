Leyenda de Chivas sale en defensa de Chicharito: “Todos quisieran su carrera”

El delantero mexicano de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández, finalmente se reencontró con el gol luego de pasar una complicada etapa en el Rebaño Sagrado que lo alejó del terreno de juego y lo convirtió en el centro de las críticas por parte de la afición.

A pesar de este hecho el histórico jugador de Chivas, Carlos Salcido, mostró su opinión de esta anotación durante una entrevista para TUDN en la que pidió entendimiento por el trabajo que ha venido realizado Chicharito debido a la gran trayectoria que ha registrado a lo largo de su carrera y que lo posiciona como uno de los mejores en el país.

“Yo conozco bien a Chicharito, lo tuve como compañero, está ayudando muchísimo en el vestuario, en el hablar, aconsejar, el fortalecer a los chavos. Todos los ojos están él, saben que es la parte fuerte de un vestidor, el hombre fuerte, el compañero lo sigue, todos quisieran un poco de carrera de lo que él hizo y es la figura a seguir”, expresó.

“Lamentablemente no le ha ido tan bien dentro de un terreno de juego como quisiera, para el aficionado y la gente que estamos viendo al Guadalajara de fuera, pareciera que está quedando a deber, pero conociendo las entrañas de un vestidor, pero te aseguro que es el más positivo, el más entrón, el que menos siente cuando juega”, agregó la antigua figura del Guadalajara en sus declaraciones.

Carlos Salcido sostuvo no debería ser comparable comparar a Javier Hernández con el francés André-Pierre Gignac; consideró que cada uno de ellos ha tenido realidades diferentes y también poseen condiciones físicas opuestas.

“Es como esta parte donde no le ha ido bien, no sé como tal (porqué le ha ido mal). Él es de mucha energía, de luchar, meter, de poner el ejemplo, volvemos a lo mismo, tiene un puesto que es centro delantero y tiene que hacer goles y cuando no hace es esta parte”, concluyó.

