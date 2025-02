‘Saturday Night Live’: el concierto de celebración por los 50 años del show

El exitoso programa ‘Saturday Night Live’ llegó a los 50 años de historia y para celebrarlo hicieron este viernes un concierto junto a Peacock, plataforma de streaming. A este evento acudieron una gran cantidad de celebridades, quienes desfilaron por una alfombra roja para luego festejar la trayectoria de este espacio de entretenimiento.

Jimmy Fallon, conductor de SNL. Foto: NBCUniversal. Crédito: Cortesía

En el show, presentado por Jimmy Fallon en el Radio City Music Hall, participaron figuras de la música como Bad Bunny, quien lució un traje vinotinto con azul claro, que le dieron un toque elegante al Conejo Malo.

Durante su presentación, interpretó algunos éxitos de su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’.

Show de Bad Bunny en SNL puso el toque latino. Foto: NBCUniversal. Crédito: Cortesía

Miley Cyrus fue otra de las artistas que acudió al programa especial. La ex Chica Disney llevó un espectacular vestido negro, con algunas transparencias.

Miley Cyrus en el aniversario de SNL. Foto: NBC Universal Crédito: Cortesía

Los Backstreet Boys también movieron muchas emociones entre el público con el número que encabezaron en el escenario.

Backstreet Boys en show de SNL. Foto: Cortesía NBC Universal Crédito: Cortesía

Otros famosos que actuaron en esta ocasión fueron Eddie Vedder con un tributo a Tom Petty, DEVO y The B-52s con Fred Armisen en la batería y Bowen Yang y Sarah Sherman como coros.

En la mitad del show, Andy Samberg y Lady Gaga interpretaron un popurrí espectacular de canciones de cortos digitales icónicos, incluidos “Dick in a Box”, “Motherlover”, “I Just Had Sex” y más, con Chris Parnell, Jorma Taccone, Eddie Vedder, Bad Bunny y T-Pain.

Para este sábado se tiene prevista la retransmisión del primer episodio del programa y un día después cerrarán el festejo con un especial de tres horas del aniversario.

En la cultura estadounidense ‘Saturday Night Live’ ha tenido un gran impacto, ya que se han sabido mantener durante años con un formato que no ha variado tanto, ya que presentan inicialmente un monólogo encabezado por el artista invitado, también hace sketches de política y entretenimiento, combinada con actuaciones musicales y entrevistas.

