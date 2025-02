Aleska muestra en La Casa de los Famosos All-Stars el anillo que le dio Clovis Nienow 

Aleska Génesis le mostró este sábado a Julia Gama en La Casa de los Famosos All-Stars el anillo que le dio Clovis Nienow antes de que terminaran su noviazgo.

Durante la fiesta de la semana, la modelo venezolana aprovechó la oportunidad para mostrarle a su compañera la joya que le dio el conductor del programa Hoy Día, que transmite la cadena Telemundo.

“Y yo hasta guardé el anillo que me ha dado, por si algo”, dijo. Ante esto, Julia Gama le preguntó: “¿Él te dio un anillo?”.

Luego de la pregunta, Aleska Génesis le respondió: “Pero me lo dio cuando terminamos y volvimos en octubre y me dijo que entendía que el amor es compromiso, respeto, y me lo dio como símbolo de ese compromiso que nos íbamos a tener, ¿sabes?”.

“Él me dijo ‘¿te lo vas a llevar, verdad? Y yo le dije ‘claro’, él lo sabe”, agregó la venezolana en su declaración.

Los usuarios en las redes sociales han reaccionado a esta declaración con mensajes como: “Viva el amor. Ellos siguen enamoradísimos”, “Uy, una mujer que guarda un anillo es porque sigue enamorada”, “En la temporada 4 lo que hacía era hablar de su relación con Nicky. En esa terminó con Clovis antes para tener de qué hablar”.

Otros comentaron: “Hermosa, muchos no te creen, pero eres una guerrera”, “Rafa y Clovis son buenos amigos, ojalá cada uno puede estar con su pareja”, “Aleska estuvo muy triste ayer hasta lloro un par de veces. Debe ser que se acordaba de Clovis y que le debe hacer falta”.

Este nuevo mensaje de Aleska llega luego de que hace unos días comentara que se sintió presionada por el actor, quien no aceptaba el fin de la relación.

Ante esto, el artista afirmó: “Ella tiene razón, es muy difícil terminar una relación cuando hay amor, pero también es maduro tomar esas decisiones de cada quien continuar su vida. Ella lo está haciendo superbien en La Casa de los Famosos, yo estoy aquí en el programa, también en mis cosas personales, yo no sé qué va a pasar en un futuro, lo que sí sé es que siempre va a tener mi apoyo, mi cariño y mi respeto”.

