Rafa Nieves le contesta a Alejandra Tijerina por decir que es tacaño

Rafa Nieves, actor mexicano, reaccionó este sábado a las declaraciones de Alejandra Tijerina, quien comentó que cuando salieron hace unos meses él no quiso pagar la cuenta de lo que consumieron.

En su cuenta en X, el artista lamentó que la modelo haya dado esas declaraciones, pues asegura que son falsas.

“Lo peor del caso es que es mentira porque siempre se pagaban, una cuenta no te hace ni más pobre ni más rico y hay muchos testigos porque fueron más de tres veces”, dijo.

En la declaración, Rafa Nieves indicó: “Qué triste como hay gente que con tal de querer hacer ‘contenido’ son capaces de mentir y querer difamar a personas que no tienen nada que ver y nunca le hicieron ningún daño. Uno también pudiera hablar con pruebas, pero a un caballero no le gusta hacer daño a los demás”.

Pero no solo el ex de Julia Gama reaccionó al mensaje de Alejandra Tijerina, ya que Carlos Adyan comentó: “Me cae bien Alejandra, pero un hombre no tiene por qué pagarle la cuenta a sus amiguis. Lo siento, mana, que trabajen todos y paguen para poner lo suyo. Igualdad”.

¿Qué dijo Alejandra Tijerina de Rafa Nieves?

En una conversación en el cuarto Tierra, la ex reina de belleza explicó que sí salió en varias oportunidades con el artista, pero que las cosas no funcionaron entre ellos.

Además, indicó que cuando salieron, hubo problemas por dinero: “Yo lo mandé a la fregada porque es un patán. Me invitó a salir y a los tres días le dije que ya no quería salir con él porque lo invité al antro con mis amigos y se estaba haciendo el tonto con la cuenta”.

El hecho de que Alejandra Tijerina haya salido con Rafa Nieves causó molestia en Julia Gama, quien esta viernes no se aguantó y se molestó cuando la integrante Uriel del Toro ganó la salvación, pues cree que salvará a su compañera y no a otro habitante.

Para Julia, esto es ser desagradecido, pues Aleska Génesis salvó a Alejandra la semana pasada y ahora siente que le deben algo al cuarto Fuego.

Sigue leyendo:

· Julia Gama muestra cómo avanza su recuperación luego de accidente en ‘La Isla: Desafío Extremo’

· Rafael Nieves habla del accidente de Julia Gama en ‘La Isla: Desafío Extremo’

· Rafael Nieves rompe el silencio y habla sobre el final de su relación con Julia Gama