La Casa de los Famosos All-Stars: Luca acusa a Aleska Génesis de estar influenciada por Cristina Porta

Luca Onestini encaró a Aleska Génesis, debido a que en la primera semana la modelo venezolana marcó distancia con él, debido a la cercanía que ella tiene con Cristina Porta, ex del DJ italiano.

Aleska dice que la decisión de Alejandra de cambiar a Laura Bozzo de cuarto fue personal…



Luca nada perdido dice que personal es lo que le está haciendo ella a él por culpa de Cristina Porta!#LCDLFAllStars #LCDLFAllStar #LCDLF5 #LucaOnestini pic.twitter.com/CbtXsgXuAX — Breaking it News (@breakingitnews) February 14, 2025

Durante una conversación en la cocina de La Casa de los Famosos All-Stars, en la que estaba presente Paty Navidad y Caramelo, recordaban la decisión que Alejandra Tijerina tomó esta semana para cambiar a Laura Bozzo de cuarto.

Aleska Génesis decía que la decisión fue completamente personal y Luca, al escuchar esa palabra, dijo que personal es lo que ella ha hecho con él desde que lo conoció.

“Hay cosas personales, por ejemplo, si una persona entra con prejuicios contigo, luego te sigue nominando, y sientes que no quiere nexo contigo”, dijo el joven.

Ante esto, la venezolana le respondió: “Pero por qué no me hablas a mí directamente”. Todo esto mientras Paty Navidad reaccionaba: “Ay, mi niño, por favor”.

Este viernes, la venezolana comentó que tiene la intención de posicionarse frente a Luca y mencionarle a Cristina Porta, quien habría pasado por situaciones difíciles durante esta relación.

Sin embargo, Luca aseguró hace unos días que entre ellos no hubo algo formal: “Pues depende de lo que entiendas. Ella dice que sí, yo digo que no porque hemos hecho un programa juntos, al salir ya no funcionó y ya está. No hay nada más que decir. No funcionó”.

El italiano explicó que simplemente se conocieron en un reality show y que las cosas no siguieron porque no estaban en la misma sintonía.

“Yo sinceramente no la considero mi ex, ella sí (lo considera su ex)”, agregó en la declaración.

Por su parte, Cristina Porta ha comentado previamente que cuando se terminó su amorío, él cambió drásticamente: “Me enamoré muchísimo de él, fue un reality supercomplicado, pero ha sido la mejor experiencia de mi vida. Se terminó el reality, salimos y todo cambió. Era otra persona muy diferente a la que había conocido en la casa. Cuando lo dejamos él hizo una revista contando cosas muy feas de mí”.

