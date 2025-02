Carolina Sandoval comparte el secreto para adelgazar

Carolina Sandoval está enfocada en mejorar su cuerpo y para ello se ha dedicado a hacer ejercicios y cuidar su alimentación. En redes sociales, la presentadora venezolana ha mostrado parte de su proceso.

Uno de los recientes videos que subió la conductora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, fue para mostrar algunas de las rutinas de ejercicios que ha hecho para adelgazar.

Estos contenidos los ha compartido con mayor frecuencia, debido a que ha recibido recientes comentarios en los que aseguran que logró su transformación por cirugías.

“Mucha gente cree que mi proceso de bajar de peso o desinflamarme o desintoxicarme viene desde hace dos meses o tres … Mi gente esto empezó en septiembre 2023 cuando tuve una gastritis horrible , acá ‘nada de poco tiempo’, nada de manga y nada de medicinas mágicas”, escribió.

Luego de esto, afirmó otros cambios que ha hecho para lograr su meta: “Acá es mi rutina vitamina, mis cambios y disciplina lo que me ha llevado hasta aquí… y dejar de comer grasas, azúcar, etc, etc. y puesto mi papaya adorada como lo más imprescindible, además no es el físico, es la salud lo más importante”.

Carolina Sandoval niega cirugías estéticas

La venezolana publicó otro video para responderle a quienes aseguran que se operó nuevamente el busto.

En el mensaje, la conductora escribió: “Mi doctora bella Tania Medina, dicen que ya me operé los senos contigo, ¿será que ahora uno se puede operar por inteligencia artificial o a distancia? Cuéntame”.

Luego, comentó: “Posdata. por cierto les digo disfruten de la vida a todo lo que da cada día… Todos los días , no permitan que nada ni nadie les quite la sonrisa”.

Varios usuarios reaccionaron a esta publicación con opiniones como: “Yo no puedo creer como es que estos comentarios los hagan las mujeres, todas somos hermosas deberíamos alegrarnos más entre nosotras mismas, eres preciosa cara y la gente es ciega o poco inteligente las personas operadas se les nota muchísimo, yo perdí peso porque cambié mis hábitos alimenticios y ya”, “Te ves muy guapa y feliz”.

