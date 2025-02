Lotería: hombre casi tira boleto de $4 millones

Un hombre de Michigan descubrió que un boleto de lotería que inicialmente pensó que no era ganador le hizo ganar $4 millones.

El jugador, de 43 años, había adquirido su boleto de la serie Magnificent Millions en la tienda 9 Mile Stop & Go en Warren.

Al principio, creyó que el boleto no tenía ningún premio, por lo que lo dejó de lado sin pensarlo.

“Cuando juego a los juegos instantáneos, suelo rascar el boleto de manera desordenada”, comentó el afortunado ganador a los oficiales de la Lotería de Michigan.

“Pensé que ya había raspado todo y no vi ninguna coincidencia ganadora, así que lo tiré a un lado”.

Sin embargo, el jugador decidió verificar el boleto antes de descartarlo definitivamente. Fue una decisión que le cambió la vida.

“La próxima vez que me detuve en una gasolinera, llevé el boleto dentro y lo escaneé solo para asegurarme de que no me había perdido de nada”, explicó.

“Cuando lo escaneé y vi el mensaje para presentar una reclamación, supe que algo había pasado. Al mirar de nuevo, vi un área que se me había olvidado rascar. Cuando revelé que era ganador de $4 millones, ¡me quedé en shock!”.

El afortunado ganador indicó que por el momento, tiene planes de guardar su premio.

Sigue leyendo:

– Así es como se calculan los premios que da Mega Millions

– Hombre prueba juego de lotería favorito de esposa y gana $500,000

–Carpintero gana premio de lotería gracias a un curioso lugar de parking

–Se entera de que ganó por segunda ocasión la lotería el día de su boda

–Mujer gana $1 millón en la lotería gracias a antojo de helado