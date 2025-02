Lotería: mujer gana $4 millones por un regalo de su padre

Una mujer de 26 años originaria del condado de Oakland, Michigan, recibió un regalo inesperado de su padre, el cual terminó convirtiéndose en un premio de $4 millones.

Todo comenzó cuando su padre le entregó un boleto para el juego instantáneo de raspadito $150,000,000 Spectacular.

“Mi papá compró un boleto del juego instantáneo de $150,000,000 y me lo dio”, comentó la ganadora a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

“Me sorprendió cuando me lo dio y le pregunté por qué me lo había comprado. Él me dijo que era un ‘regalo por nada’, lo cual me pareció muy lindo de su parte”.

Lo que en principio parecía un simple obsequio de $30 se convirtió en algo mucho más valioso.

“Cuando raspé el boleto, me quedé asombrada al ver que era un ganador de $4 millones. Sentí tantas emociones. Grité, lloré, y todavía estoy sorprendida de haber ganado tanto dinero”, relató.

La afortunada ganadora anunció que el dinero obtenido se destinará a su cuenta de ahorros.

