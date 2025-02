Shakira es hospitalizada y cancela su primer concierto en Perú

Todo estaba listo para que Shakira diera este domingo 16 de febrero su primer concierto en Lima, Perú, pero lo ha tenido que cancelar porque fue hospitalizada.

La cantante colombiana usó sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores la mala noticia. Explicó: “Anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

Shakira está sumamente afectada por la cancelación, pero promete que ella y todo su equipo están trabajando para reprogramar la presentación. Además, en el calendario de la gira ‘La mujeres ya no lloran’ por Latinoamérica también está vendida una fecha en el Estadio Nacional de Lima, Perú, para este 17 de febrero.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió en el comunicado.

Ayer, la cantante había compartido un video de su llegada a Lima. Como era de esperar, fue recibida por varios fanáticos y ella se veía emocionada. Hay que recordar que Shakira comenzó su gira el pasado 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, dijo, “mi plan es realizar este show en cuanto sea posible”.

Queda esperar cómo avanza su estado de salud durante este domingo y si mañana podrá ser dada de alta y si no tendrá que cancelar también la segunda fecha de Lima. Además, hay que recordar que este jueves 20 y viernes 21 de febrero son dos de las fechas más esperadas de la gira, pues llega a Barranquilla, Colombia.

Shakira compartió este comunicado en sus redes sociales. Crédito: Cortesía

