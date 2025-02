¿Cuándo sale la segunda temporada de The Last of Us? Este es el último trailer disponible

Después del éxito de la primera temporada, HBO no perdió tiempo en renovar para una segunda temporada de “The Last of Us“, una serie basada en el videojuego de Naughty Dog, que llegó por primera vez a la plataforma de streaming en 2022, y ahora está próxima a lanzar su segunda temporada.

Esta nueva entrega constará de 7 episodios, es decir, 2 menos que la primera temporada, y HBO compartió un tráiler que expone un futuro apocalíptico donde hongos convirtieron a gran parte de la población en monstruos sedientos de sangre y una pareja que intenta atravesar Estados Unidos con el secreto de la supervivencia para el resto de la humanidad que aun no ha sido contagiada.

Esta nueva temporada llegará a la pantalla de HBO en abril, después de ser rodada en Vancouver, ciudad canadiense cercana a Seattle, donde se ambienta para del videojuego, donde afloran sentimientos como la venganza y el odio en medio de un Apocalipsis, donde deben enfocarse en sobrevivir.

El rodaje de la segunda temporada de “The Last of Us” culminó en agosto pasado y para el momento, Casey Bloys, máximo responsable de HBO y de Max, explicó que el objetivo era estrenar la serie en la primera mitad de 2025, haciéndole continuidad al segundo juego, aunque no hay garantías que la serie siga más allá de esta temporada, se tiene la esperanza que las temporadas seguirán.

En esta segunda entrega, indagará en cómo ha afectado todo lo sucedido a Joel y Elli, cinco años después. Un inesperado incidente llevará a que Ellie, quien comenzó una relación sentimental con Dina, inicie una venganza. Pero también aparecerá un nuevo personaje, llamado Abby quien será parte importante de esta nueva historia.

Reparto “The Last of Us” segunda temporada

Joel y Ellie seguirían al frente del reparto, interpretado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente, que se une al elenco en “The Last of Us” después de interpretar a Lyanna Mormont en ‘Juego de tronos’.

Abigail “Abby” Anderson uno de los personajes principales en esta nueva temporada, será interpretada por Kaitlyn Dever, mientras que Young Mazino encarnará a Jesse, un miembro de los Luciérnagas.

Otro que se une al reparto de la segunda temporada “The Last of Us” es Jeffrey Wright, nominado al Oscar por su trabajo en ‘American Fiction’, dándole vida a Isaac. Isabela Merced estará como Dina, pero hay dudas sobre el fichaje de Catherine O’Hara, quien tendría un papel desconocido.

Se espera que “The Last of Us” siga su desarrollo con dos nuevas temporadas, por el momento queda esperar esta nueva entrega que estará cargada de intriga, como se puede ver en el abreboca que muestra el primer tráiler de dos minutos que ya está disponible.