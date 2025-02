José Eduardo y Paola Dalay bautizaron a su hija Tessa sin la presencia de los Derbez

Este fin de semana, José Eduardo Derbez y Paola Dalay vivieron un momento muy especial al celebrar el bautizo de su hija Tessa, de solo siete meses.

En una emotiva ceremonia realizada en una iglesia de la Ciudad de México. La pequeña, que ha cautivado a todos con su ternura, fue el centro de atención del evento que reunió a una selecta lista de invitados, entre los que destacó la presencia de la actriz Victoria Ruffo, madre de José Eduardo.

El bautizo, que estuvo lleno de alegría y emoción, fue una ocasión íntima en la que los padres decidieron compartir este evento con un círculo cercano de amigos y familiares. Sin embargo, algo que llamó la atención, fue que la familia Derbez no estuvo presente en la ceremonia.

Al finalizar el evento, José Eduardo fue cuestionado por la prensa y explicó que, aunque había extendido la invitación a sus familiares, algunos no pudieron asistir por diferentes motivos.

“Sí los invité (a los Derbez) y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos mal. Nada más no pudieron venir. Unos por trabajo, otros porque ya tenían un viaje, etcétera. No pasa nada“, aclaró el actor, desmintiendo cualquier rumor sobre posibles conflictos familiares.

En cuanto a los detalles del evento, la ceremonia religiosa fue sencilla pero llena de significado. La pequeña Tessa lució un ropón blanco de ensueño, acompañado de calcetas y zapatos de la prestigiosa marca Luca Gobbi, que le dieron un toque adorable.

La madrina de Tessa fue Victoria Fayad, media hermana menor de José Eduardo, mientras que el padrino fue Gilberto Loyo, uno de los mejores amigos del actor.

“Victoria Fayad ama a Tessa, ¿qué les puedo decir? Se ve que la adora, entonces no creo que haya mejor persona que ella“, comentó Paola Dalay.

Entre los invitados destacaron Ariel López Padilla, Gaby Ruffo, Paul Stanley y su esposa Joely Bernat, quienes llevaron a su hija Victoria, nacida el pasado 10 de septiembre.

Maribel Guardia, amiga cercana de Victoria Ruffo, también fue invitada, pero no pudo asistir debido a un complicado momento familiar y legal tras denunciar a su nuera, Imelda Garza.

El bautizo de Tessa también estuvo marcado por la calidez de la relación entre José Eduardo y su madre, Victoria Ruffo, quienes compartieron risas y momentos de complicidad durante la ceremonia.

Cabe mencionar que a través de sus cuentas de Instagram, José Eduardo y Paola compartieron algunas imágenes del bautizo de Tessa.

