Detuvieron a trabajador en proceso de asilo durante redada en construcción en Florida

En un operativo llevado a cabo en una obra de construcción en la ciudad de Wilton Manors, en el condado de Broward, en Florida, oficiales con chalecos de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional realizaron una redada que resultó en la detención de dos trabajadores.

El suceso ha generado controversia, especialmente por el trato hacia los empleados y la reacción de los involucrados, que fue grabada y difundida a través de redes sociales.

El subcontratista, que estaba presente en el lugar y grabó el incidente, dijo a Telemundo que las autoridades inicialmente llegaron en busca de un hombre con una orden de arresto. Posteriormente, regresaron y comenzaron a exigir las identificaciones a todas las personas que estaban en la obra.

Un trabajador en proceso de asilo entre los detenidos

Expresó su preocupación por el trato intimidante hacia los trabajadores, entre ellos un hombre de origen hondureño, que está en un proceso de asilo pendiente desde hace 13 años.

Este empleado, que tiene un historial limpio según un reportaje de Telemundo, fue detenido por los oficiales, a pesar de que su abogado intentó intervenir para explicar su situación.

“El abogado intentó hablar con los oficiales, pero ellos no querían escuchar. Cuando finalmente atendieron, uno de los oficiales dijo que no importaba si él tenía un proceso de asilo, que de todos modos lo llevarían para investigarlo”, relató el subcontratista, quien decidió mantener su identidad en anonimato por temor a represalias.

“Eran como 12 o 15 oficiales de diferentes agencias”

El dueño de la construcción, Jeb Shafer, llegó al sitio para conocer qué ocurría y expresó su confusión ante la magnitud del operativo.

“Cuando llegué, todo era muy confuso. El hombre que se querían llevar estaba sentado tranquilamente esperando el proceso. Eran como 12 o 15 oficiales de diferentes agencias. Tenían escarapelas de la DEA, no de ICE“, señaló Shafer en declaraciones con la cadena de noticias.

La tensión aumentó cuando, según el subcontratista, uno de los agentes lo empujó mientras intentaba agarrar el teléfono del trabajador detenido. “Lo que le dije fue que no me empujara, y él me dijo que si seguía moviéndome, me iba a maltratar, me iba a pegar”, relató.

El dueño de la obra se mostró emocionalmente afectado por la situación. “Esto me pone emotivo, me molesta y no me gusta que mi país esté haciendo esto”, expresó Shafer.

