Chyno Miranda no se encarga de su hijo y tampoco lo llama

La historia de amor entre Chyno Miranda y Natasha Araos marcó el corazón de muchos fans del mundo del espectáculo latino. No obstante, transcurrieron varios años desde que esta pareja decidió tomar caminos separados, dejando a su hijo Lucca como el único lazo que los une. A pesar del tiempo transcurrido, el tema de su relación sigue siendo motivo de interés público, pero ella ha optado por dejar atrás ese capítulo de su vida.

Recientemente, fue cuestionada una vez más sobre su relación con el padre de su hijo durante una de sus intervenciones en redes sociales. Con una amabilidad que caracteriza su forma de ser, Natasha fue clara y directa, reiterando que su intención es seguir adelante y que el foco debe estar en Lucca, no en viejos rumores que se alimentan de la curiosidad pública.

“Yo sé que respecto a este tema siempre hay muchas preguntas y muchos de ustedes vivieron esta historia de amor que tuvimos de amor y de relación, pero eso es un ciclo ya cerrado. Nosotros en el 2021 nos divorciamos y cada quien siguió su camino. En mi caso lo tengo cerrado desde ese momento. Obviamente, tenemos un hijo que nos va a conectar de por vida. Él siempre va a ser el papá y yo siempre voy a ser la mamá. Hay que seguir, hay que avanzar. Los que siguen pegados en esto son ustedes“, dijo en Instagram.

Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda, se sincera con sus seguidores sobre el papá de su hijo. | Instagram: @tashie_net. Crédito: Cortesía

“Desde que nos divorciamos en 2021 yo no lo veo porque él se fue a Venezuela y tiene más de un año y medio que no llama, que no se contacta. De hecho yo me enteré por ustedes mismos que él había venido a los Estados Unidos”, añadió en sus historias.

La empresaria ha aprovechado su situación personal para inspirar a otras mujeres en circunstancias similares. En lugar de permitir que la separación la defina, Natasha ha encontrado en su rol de madre la motivación para avanzar en su carrera profesional. Su enfoque en el emprendimiento ha dado fruto, permitiéndole construir una vida estable para su hijo.

“Yo lo que quiero que entiendan es que yo de todo corazón le deseo lo mejor, él avanzó, yo avancé, hice mi vida, estoy enfocada en lo mío, en mis cosas, en mis relaciones, y ya. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, y entender que toda pareja, sea figura pública o no, tiene sus razones y procesos de actuar. Ya está. Eso es lo único que les pido, respeto y ya. De esto no quiero que me pregunten más porque es algo superado”, agregó.

Sigue leyendo:

· Chyno Miranda celebró su cumpleaños 39 y su exesposa Natasha Araos le envía un mensaje

· Natasha Araos, ex de Chyno Miranda, lanza al mercado un producto para las partes íntimas masculinas

· Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda, le comentó una publicación y los fans reaccionaron