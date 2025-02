¿Ángela Aguilar y Belinda se reencontraron en Premio Lo Nuestro? Esto fue lo que pasó

Desde hace varios días había mucha expectativa con el posible reencuentro de las cantantes Ángela Aguilar y Belinda en la ceremonia de Premio Lo Nuestro, donde ambas se presentaron en el escenario y además salieron triunfadoras. Sin embargo, ambas cantantes no se cruzaron directamente en la alfombra magenta del evento, o por lo menos no frente a las cámaras.

Ambas cantantes disfrutaron de esta importante noche cada una por su lado, evitando así los chismes y rumores que se podían generar en torno a ellas. Sin embargo, mientras Ángela Aguilar ofrecía una entrevista a Univision se podía observar al fondo a Belinda posando ante las cámaras en la alfombra magenta.

Belinda y Ángela Aguilar estuvieron muy cerca en ‘Premio Lo Nuestro 2025’. pic.twitter.com/RgnsWVVkLU — Lo Q no se Calla (@loQnoseCalla) February 21, 2025

Recordemos que Belinda tuvo una sonada ruptura con el cantante Christian Nodal quien actualmente está casado con Ángela Aguilar. Tras su separación con la cantante argentina Cazzu, Nodal fue señalado de engañar a la madre de su hija con Ángela Aguilar, algo que él desmintió en muchas ocasiones. Sin embargo, se ha alimentado la idea de que existe alguna rivalidad entre Ángela y Belinda, algo que las cantantes nunca han confirmado.

Lo que sí llamó la atención fue la ausencia de Christian Nodal en el evento. Ángela Aguilar contaba con varias nominaciones y además ofrecería un show en el escenario de la premiación, por lo que fue una noche importante para la joven artista. Era de esperarse que Nodal acompañara a su esposa en esta noche especial, pero la hija de Pepe Aguilar apareció sola.

Según la periodista Mandy Fridmann, Christian Nodal no apareció en el evento porque su suegro, Pepe Aguilar, le habría pedido que no asistiera para evitar polémica ante un posible encuentro con Belinda.

“Christian Nodal no va esta noche a los premios, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino. Confirmado. Acabo de escucharlo entre camerinos”, afirmó Mandy.

A pesar de los rumores y especulaciones, Belinda y Ángela Aguilar tuvieron una gran noche. Belinda ganó a Mejor Combinación Femenina por su tema “Jackpot” con Kenia Os mientras que Ángela triunfó en la categoría La mezcla perfecta del año por la canción “Por el contrario” junto a Becky G y su hermano Leonardo Aguilar.

