Hija de Alicia Villarreal aclara por qué no se ha pronunciado sobre la situación de su madre

Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, se pronunció sobre la situación de presunta violencia de género que esta viviendo su madre y aclaró el motivo por el que no se ha pronunciado al respecto.

La joven cantante, fruto de la relación de Villarreal con Arturo Carmona, recurrió a su cuenta de Instagram para responder a las personas que la han criticado por no expresar públicamente apoyo a su madre.

Alicia Villarreal denunció a su todavía esposo, Cruz Martínez, por presunta agresión en su contra. Varios medios de comunicación informaron el pasado 16 de febrero que Alicia Villarreal habría sido víctima de presunta violencia familiar por parte del líder de los Kumbia Kings y que lo habría denunciado.

Luego de la agresión, la cantante fue llevada al hospital para recibir atención médica y durante un concierto el pasado fin de semana en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal que internacionalmente se conoce como un pedido de auxilio para las víctimas de violencia de género, lo que preocupó a sus fans.

En medio de todo este escándalo, Melanie Carmona no ha publicado nada al respecto sobre la situación de su madre. Según aclaró, fue una indicación no hacer ningún comentario público.

“Me duele, nos duele bastante como familia. Se me juzga mucho que no he estado diciendo, que no he estado subiendo, que no he estado alzando la voz, que no la he estado protegiendo”,comenzó diciendo la joven en el video.

La joven cantante cuestionó a quiénes quieren que de detalles de lo sucedido con su madre. “¿Para ustedes apoyar es subir una foto? ¿Subir un post a Instagram? Eso no es apoyar, eso no más les estoy alimentando a ustedes, que es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir”, agregó.

Melanie aseguró que la indicación que recibió es que no se involucre en el caso y pidió más empatía a sus seguidores. “Porque a mí se me están dando instrucciones de que no me involucre. ¿Y de dónde creen que vienen esas instrucciones? Nada más sean coherentes y empáticos con la situación”, dijo Melanie.

Asimismo la artista aseguró que no tiene que dar explicaciones y defendió la intimidad que amerita esta situación. “Estoy tranquila porque la gente que me quiere y conoce en mis redes, saben de mi corazón, dónde estoy y mi postura. Así que siento que no tengo que dar explicaciones. Es absurdo y estúpido todo lo que se me está diciendo”.

Sigue leyendo:

Alicia Villarreal confirma que el divorcio sigue en pie, pero acepta que hay días difíciles

Germaine Valentina niega romance con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal

Alicia Villarreal habla sobre el plan que tenía para comprar su casa