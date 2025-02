Hijo de Diego Soldano, participante de ‘LCDLF All Stars’, fue hospitalizado

El hijo de Diego Soldano fue hospitalizado mientras el actor se encuentra participando en el famoso reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

De acuerdo con People en Español, Dante, el hijo adolescente del actor argentino, fue hospitalizado debido a una neumonía bacteriana. La madre de Dante, Ibana Lizarraga, conversó con el mencionado portal y confirmó que el joven ha estado enfermo durante dos semanas.

“Tiene neumonía bacteriana. Lo he tenido mal dos semanas. Pero gracias a Dios se irá recuperando poco a poco con sus cuidados necesarios para su pronta recuperación”, dijo Lizarraga.

Luego de estar en el hospital durante varios días, Dante ya se encuentra en casa bajo tratamiento para continuar con su recuperación. “Ya mejor. Estamos en casa gracias a Dios. Seguiremos con tratamiento en casa por 10 días”, explica Lizarraga.

Diego Soldano no se enteró que su hijo estaba hospitalizado. Recordemos que los participantes de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ están totalmente aislados del mundo exterior, por lo que no tienen ningún contacto con sus familiares y amigos. Aunque en condiciones de extrema necesidad la producción puede informar a los participantes.

Sin embargo, la familia de Diego Soldano prefirió no informarle sobre el estado de salud de Dante debido a que no querían que se preocupara mientras está en el reality show, cuyo premio final es de $200,000 dólares para el ganador.

Diego Soldano participó en la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y regresó para la edición ‘All Stars’ del reality show. Esta semana es uno de los habitantes nominados a la eliminación junto con Niurka Marcos, Rosa, Carlos y Varo. Este lunes es la gala de eliminación y se sabrá cuál de todos estos participantes será eliminado por votación del público.

El ganador del reality se llevará un premio de 200,000 dólares, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 100,000 y 50,000 dólares, respectivamente

