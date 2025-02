Pepe Aguilar habló sobre su distanciamiento con su hijo Emiliano

El cantante mexicano Pepe Aguilar aseguró que el distanciamiento con su hijo, Emiliano Aguilar, se mantiene por decisión de su primogénito y no porque él quiera.

Es bien conocido el distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar, quien no ha compartido con la familia Aguilar ni ha asistido a eventos importantes como la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal.

Durante su participación en el el podcast Cracks, de Oso Trava, Pepe Aguilar habló sobre el distanciamiento que mantiene con su hijo, quien es fruto de una relación anterior del cantante.

Según dijo Pepe Aguilar, el distanciamiento con su hijo se mantiene desde hace dos años por decisión de su hijo. Según la versión del artista, no hubo ningún pleito que detonara el distanciamiento con Emiliano.

“Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?”, declaró Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar se mantiene alejado de su padre y del resto de su familia paterna. El artista también se ha involucrado activamente en la música pero a diferencia del resto de la familia Aguilar, conocidos por interpretar el género regional mexicano, decidió ser rapero.

En enero de este año, Emiliano Aguilar habló sobre la relación con su padre. Aunque confirmó que se mantienen alejados y no hay contacto entre ellos, aseguró que Pepe Aguilar es una buena persona.

“No, no he hablado con nadie desde hace rato… un rato que no hablo directamente con mi papá. Mi papá no es una mala persona, mi jefe está tratando de hacer lo mejor que puede con la situación que se le está presentando. Tenemos nuestras diferencias, no pensamos igual”, explicó.

El rapero aseguró que nunca hablaría mal de su padre aunque no coincidan en muchas cosas. “No es que no nos llevamos bien, yo nunca voy a hablar mal de mi papá, yo a mi papá lo quiero mucho, pero no coincidimos en muchas cosas. Llevo dos años sin comunicarme con él, nada de nada, creo que una vez me dijo feliz cumpleaños en Instagram”, comentó sobre el único contacto que han tenido con su padre durante este tiempo.

Sigue leyendo:

Hijo de Pepe Aguilar se fotografió con la hija de ‘El Chapo’ Guzmán

Hijos de Pepe Aguilar se reencuentran con su hermano Emiliano quien estuvo en prisión

Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, celebra nueva canción de Cazzu