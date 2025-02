Rihanna confirma nuevo disco y asegura será diferente a todos los demás

A pesar de no revelar muchos detalles sobre su tan esperado disco, Rihanna, quien lleva ocho años sin lanzar un nuevo álbum, aseguró reciente en una entrevista con Harper’s Bazaar que su próximo proyecto musical será todo menos mediocre.

“No acepto algo mediocre. Después de esperar ocho años, es mejor esperar un poco más“. Dijo para dejar claro que la calidad en su nueva música es lo primero, y aunque sus fanáticos han estado esperando mucho tiempo, la paciencia será recompensada.

Una de las sorpresas más grandes que compartió la intérprete de “Diamonds” y “Umbrella” fue sobre el estilo de su próximo álbum. Durante meses, algunos rumores en redes sociales apuntaron a que el disco sería de reggae, pero la cantante desmintió esta idea.

Además, Rihanna admitió que, a lo largo de estos ocho años, tuvo que abandonar muchas de las canciones que había estado trabajando, ya que no se alineaban con su evolución personal y artística.

“No, no soy yo. No está bien. No coincide con mi crecimiento. No coincide con mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo seguir así. No puedo hacer esto durante un año de gira“, decía mientras escuchaba su nuevo material discográfico.

A pesar de las dificultades, Rihanna se muestra confiada en que su trabajo valdrá la pena.

“Después de un tiempo, lo miré y pensé: este tiempo lejos de la música debe contar para lo próximo que todos escuchen“, compartió. La cantante agregó que, aunque haya sido largo el periodo sin lanzar música, ahora puede ofrecer algo más auténtico y significativo. “Tiene que contar. Tiene que importar. Tengo que mostrarles que vale la pena la espera“, afirmó.

En cuanto al sonido y estilo de su próximo álbum, Rihanna fue clara al decir que no se trata de un disco comercial ni de algo que sea fácil de digerir para la radio.

“Estuve en el estudio durante ocho años, pero no me di cuenta. Estaba buscándolo. Pasé por fases de lo que quería hacer. Sé que no va a ser nada que nadie espere“, comentó, dejando claro que su música reflejará su crecimiento artístico y personal. “No va a ser comercial ni digerible por la radio. Va a ser donde mi arte se merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo logré!“, concluyó.

Sin duda alguna, todo parece indicar que los ocho años de espera serán recompensados con una propuesta musical auténtica y poderosa, que reflejará su recorrido y madurez.

Muchos de los fans de Rihanna están seguros de que el regreso de la cantante será una gran sorpresa.

