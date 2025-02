Dominicano Jefry Yan se roba el show en el Spring Training con particular celebración [Video]

El lanzador dominicano Jefry Yan tiene todas las miradas sobre él durante su actuación en el Spring Training con Colorado Rockies y no solo por su habilidad para retirar los bateadores rivales, sino por una particular celebración cada vez que realiza un out importante.

Yan, que firmó contrato de Ligas Menores el pasado mes de diciembre con Rockies, ya muestra de qué está hecho con sus presentaciones desde la lomita.

En la correspondiente al pasado lunes, cuando enfrentó a Chicago White Sox, el zurdo ingresó al duelo y retiró a dos bateadores por la vía del ponche lo que dio pie a su curiosa celebración: un salto con piernas abiertas antes de sacudir sus brazos.

Yan ya acostumbraba a mostrar su festejo en la liga dominicana, donde es uno de los peloteros habituales con las Estrellas Orientales, pero ahora los presentes en el Spring Training se deleitaron y se rieron con el gesto.

En el último de los dos ponches vivió también un momento curioso debido a que celebró y segundos más tarde retaron el pitcheo antes de confirmarse que había caído en la zona de strike para terminar el inning.

Tras pasar el último año en Japón con Saitama Seibu Lions, donde dejó porcentaje de carreras limpias de 4.89 en 49 partidos, el apodado La Sentencia regresa al sistema de MLB buscando debutar en Las Mayores.

En 2021 fue descubierto en una liga independiente de Arizona por scouts de Miami Marlins y aunque permaneció en las menores con el equipo de Florida no pudo subir al equipo grande.

Ahora, en medio de un gran nivel personal, buscará hacer el roster de 40 para decir presente en el Opening Day de Rockies el próximo 28 de marzo ante Tampa Bay Rays en el Yankee Stadium.

Mira el video de la celebración de Yan aquí:

