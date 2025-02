Emiliano Aguilar defiende a Pepe Aguilar y aclara su distanciamiento

Emiliano Aguilar, hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar, defendió a su padre y aclaró que el intérprete no tiene la culpa del distanciamiento que existe entre ellos desde hace varios años.

El rapero aclaró que Pepe Aguilar ha sido un buen padre y que nunca hablaría mal de él. Fue a través de sus historias de Instagram donde Emiliano se refirió a la relación con su padre, luego de que este tema haya resurgido nuevamente en redes sociales.

“Quiero dejar algo muy claro porque siento que se tiene que decir otra vez. Es la última vez que voy a decir esto o hablar de este tema”, comenzó diciendo Emiliano Aguilar en su escrito.

El artista aclaró que su padre nunca lo abandonó, como se especula por ahí, sino que por varias de las acciones del joven artista se han ido separando.

“Mi jefe nunca me abandonó. Yo por mis errores, inmadurez, y pend$#@das que andaba haciendo nos fuimos separando, pero no me abandonó”, enfatizó.

Asimismo aclaró que su padre hizo lo mejor que pudo con todos sus hijos y aseguró que nunca hablaría mal de él.

“Mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó”, dijo sobre Pepe Aguilar. “Yo lo quiero un ching@ y jamás voy a hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no más las cosas malas”, añadió.

Esto ocurre luego de unas recientes declaraciones de Pepe Aguilar en el podcast Cracks, de Oso Trava, donde el cantante habló sobre la crianza de sus hijos y se refirió específicamente a Emiliano Aguilar, su primogénito y fruto de un matrimonio anterior del cantante.

Según dijo Pepe Aguilar, el distanciamiento con su hijo se mantiene desde hace dos años por decisión de su hijo. Según la versión del artista, no hubo ningún pleito que detonara el distanciamiento con Emiliano.

“Emiliano ahorita está repeando. Llevo dos años sin hablar con él porque él no quiere y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento, pero la vida no es como tú te la imaginas, Oso, la vida es como es y las cosas no te pasan, las cosas pasan y ya, ¿no?”, declaró Pepe Aguilar.

