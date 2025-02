Las amenazas cibernéticas a tener en cuenta en esta temporada de impuestos

La temporada de impuestos ya está aquí, y millones de estadounidenses están preparando sus declaraciones e informes financieros de 2024 para presentarlos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos. Según el IRS, aproximadamente 213.4 millones (81.2%) de declaraciones de impuestos se presentaron electrónicamente el año pasado, y las declaraciones de impuestos individuales presentadas en línea representaron un porcentaje aún mayor, el 92.8%.

Con un número cada vez mayor de estadounidenses que subcontratan su presentación de impuestos a proveedores de software externos, es fundamental que las personas y las empresas se mantengan alertas para proteger su información personal y financiera confidencial de las amenazas cibernéticas.

Keeper Security comparte las amenazas cibernéticas comunes observadas durante la temporada de impuestos para ayudar a los contribuyentes estadounidenses a no ser víctimas de ellas.

Estafas de phishing

Los cibercriminales se han vuelto cada vez más sofisticados en sus habilidades para hacerse pasar por el IRS, las empresas de preparación de impuestos y otras organizaciones relacionadas con los impuestos para acceder a su información personal y financiera.

Los estafadores saben que los consumidores están en un estado de gran ansiedad por la posibilidad de auditorías o multas, y aprovechan los mensajes de phishing que contienen lenguaje alarmante o amenazas destinadas a asustar a los destinatarios para que proporcionen información personal. Alternativamente, los atacantes pueden suplantar servicios de preparación de impuestos confiables para recolectar información y credenciales.

Las estafas de phishing se pueden lanzar a través de llamadas telefónicas (vishing), mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones automáticas. Para prevenir ataques de phishing , no abra archivos adjuntos ni haga clic en enlaces de fuentes desconocidas, verifique que sea una fuente confiable la que solicita la información y verifique los enlaces para asegurarse de que no lo dirijan a un sitio malicioso. El IRS no enviará correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto no solicitados solicitando información confidencial o pagos.

Ransomware/Malware

Los ataques de phishing maliciosos pueden provocar la descarga de malware, incluido ransomware, en su dispositivo. El malware permite a los piratas informáticos acceder a su información relacionada con los impuestos, así como a otros activos y credenciales confidenciales almacenados en su dispositivo.

El ransomware y el malware hostiles pueden bloquearlo de sus cuentas mediante el cifrado en su disco duro y exigirle un pago para recuperar el acceso. Puede mantenerse a la vanguardia de esta amenaza cibernética si tiene una copia de seguridad confiable. Asegúrese de que todos sus documentos financieros confidenciales estén almacenados en al menos otro lugar, como una bóveda digital cifrada como el almacenamiento de archivos seguro de Keeper.

También es importante asegurarse de actualizar periódicamente su software para corregir las vulnerabilidades conocidas y las fallas de seguridad en versiones anteriores que los ciberdelincuentes pueden explotar. Considere comprar un software antivirus con protección contra malware antes de comenzar a abrir documentos confidenciales o conectarse a un servicio de preparación de impuestos.

Robo de identidad

Cada vez que comparte y carga información personal identificable (PII) en línea, puede estar exponiéndose al robo de identidad. El robo de identidad es una amenaza cibernética mayor que nunca debe tomarse a la ligera, especialmente cuando se carga información altamente confidencial y a menudo irreemplazable, incluidos los números de Seguro Social y los detalles de la cuenta bancaria.

Para minimizar el riesgo, es fundamental proteger sus cuentas financieras y de preparación de impuestos con contraseñas seguras y únicas que tengan al menos 16 caracteres e incluyan letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Los contribuyentes también deben habilitar la autenticación de dos factores (2FA) siempre que sea posible, como un paso adicional para verificar su identidad durante los procesos de inicio de sesión.

Documentos interceptados

Si bien puede hacer casi todo lo posible para proteger su propia información y documentos confidenciales, no hay garantía de que los proveedores de impuestos externos, o incluso los contadores de confianza, cumplan con el mismo nivel de seguridad. Si necesita compartir documentos, cárguelos y almacénelos en una bóveda digital segura, como un administrador de contraseñas con capacidades de uso compartido encriptado.

Es inteligente evitar las redes Wi-Fi públicas como práctica recomendada, pero es fundamental compartir documentos confidenciales solo a través de redes Wi-Fi confiables y encriptadas. Dado que la mayoría de las redes Wi-Fi públicas no están encriptadas, los cibercriminales con frecuencia apuntan a estas redes para recopilar la información que se transmite a través de ellas.

Los documentos fiscales contienen información valiosa para los cibercriminales, por lo que es importante asegurarse de que su enrutador de red esté actualizado con el software más reciente y protegido con una contraseña segura y única.

Ya sea que utilice un software de declaración de impuestos de terceros o se comunique con su contador de manera virtual, es fundamental estar alerta ante estas amenazas maliciosas comunes que buscan incansablemente acceder a su información confidencial, credenciales y documentos.

Si se mantiene diligente, sigue las mejores prácticas de seguridad cibernética y toma las precauciones necesarias, las personas y las organizaciones tendrán muchas menos probabilidades de ser víctimas de delitos cibernéticos durante esta temporada de impuestos.

