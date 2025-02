Padre de Lindsay Lohan fue arrestado por presunta violencia familiar

Michael Lohan, padre de la famosa actriz Lindsay Lohan, fue arrestado por presunta violencia de género en contra de su exesposa Kate Major en Texas. La información fue confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris a la revista People.

Major acudió al médico y se dio cuenta que Michael estaba en el aparcamiento. Ella tenía temor de que el hombre la estuviese siguiendo, debido a antecedentes de violencia intrafamiliar, por lo que decidió llamar al 911.

Kate informó a los agentes policiales que Michael la había “tirado de una silla en su residencia unos días antes” y la acusación fue corroborada cuando se identificó moretones en su cuerpo.

Tras la denuncia de Kate, la policía acudió a la residencia y Michael Lohan fue “arrestado sin incidentes”. El padre de Lindsay Lohan fue arrestado y tuvo que pagar una fianza de $30,000 dólares.

Michael se defendió de estas acusaciones a través de un comunicado emitido por el portal de información TMZ. “Ella me tendió una trampa. Dijo que la estaba acosando, cuando eso no funcionó, dijo que la empujé, lo cuál es una mentira. No solo mis hijos atestiguarán, sino que tengo un vídeo”.

Kate Major y Michael Lohan han tenido varios episodios de violencia intrafamiliar. En 2020 Michael Lohan fue arrestado por haber agredido a Kate Major en Southampton, Nueva York. Según el reporte policial el acusado se tornó “verbal y físicamente abusivo hacia la otra parte“

Major fue arrestada en 2018 por haberle arrojado una vela a Lohan provocándole un corte en el brazo. La pareja estuvo comprometida durante cuatro años y se casaron en 2014. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijos.

Sin embargo, en 2018 Major solicitó el divorcio y exigió la custodia de sus dos hijos, Landon y Logan.

Hasta el momento Lindsay Lohan, conocida por sus exitosas películas adolescentes, no se ha pronunciado al respecto. La exestrella de Disney es fruto del matrimonio de Michael con Dina Lohan, unión que duró desde 1985 hasta 2006.

