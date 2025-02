Pamela Anderson vuelve a sorprender sin maquillaje en los SAG Awards 2025

La actriz Pamela Anderson volvió a acaparar miradas en los SAG Awards 2025 y deslumbró en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles con un look elegante, sencillo y completamente natural.

La actriz de 57 años, quien estuvo nominada por su papel en la cinta “The Last Showgirl”, eligió para la ocasión un vestido blanco de un solo hombro de Dior, un diseño sencillo, pero de gran impacto que realzó su presencia. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue su decisión de aparecer con el rostro completamente natural, sin una pizca de maquillaje, consolidando aún más su tendencia reciente de lucir la belleza al natural.

Pamela Anderson en los SAG Awards 2025. Crédito: Richard Shotwell/Invision/AP.

Desde septiembre de 2023, cuando sorprendió en la Paris Fashion Week al presentarse sin maquillaje, Anderson ha mantenido un estilo más relajado y auténtico en sus apariciones públicas. Este cambio en su imagen no es algo fortuito, sino una decisión que la actriz ha explicado en varias entrevistas.

“No me di cuenta de que iba a empezar todo esto, que toda esta gente se identificaría conmigo. Es un gran mensaje: somos lo suficientemente buenos tal como somos. Tengo que recordármelo todos los días“, aseguró hace unos meses en una charla con The Sunday Times

Aunque en los SAG Awards Pamela no pudo llevarse el trofeo, perdiendo ante Demi Moore, la protagonista de “The Substance”, su inclusión en la lista de nominadas como Mejor Actriz Principal en 2024 marca un hito importante en su carrera.

Su participación en los premios ha sido considerada como el punto de partida para el relanzamiento de una carrera que, si bien ha tenido sus altibajos, siempre ha estado marcada por su inconfundible personalidad y su capacidad para evolucionar.

