Evaluna Montaner confiesa que a veces se siente “mala madre”

La cantante venezolana Evaluna Montaner confiesa sobre su temor constante con respecto a la crianza de sus hijas con el cantante colombiano Camilo. La familia de ambos cantantes transcurre en dinámicas agitadas, giras y horarios poco normales. Esto impacta en el día a día de ambas niñas.

En un video de Youtube, Camilo le preguntó a Evaluna sobre este sentimiento de ella en el que se pregunta si es “mala madre”. “Yo creo que todas las madres que están viendo este capítulo pueden decir que en algún momento tuvieron ere feeling de decir ‘¡Qué mala madre soy!’ . De verdad siento que soy una buena madre, pero tengo mis momentos en los que digo: ‘¿será que estoy haciendo todo mal?’, respondió la hija de Ricardo Montaner.

Evaluna se ha hecho esta pregunta debido a que sus hijas no tienen un horario de sueño normal para niñas de su edad debido a las apretadas agendas de sus padres, quiénes se encuentran en gira.

“Dije que me sentía mala madre, porque nos acostamos a las 12 de la noche, Indi se durmió a esa hora y a las 5 la tenía que despertar para irnos a un vuelo que, además, se demoró hasta las 9 de la mañana y tuvimos que esperar”.

La cantante se sinceró sobre este tema y dijo que pidió consejo a su madre, Marlene Rodriguez Miranda, quien le dijo que ella también viajó con sus hijos cuando Ricardo Montaner estaba de gira.

“Me pongo a pensar, ¿estoy metiendo la pata?, ellas necesitan más estructura. Al final, siempre tengo dos cosas en mente; uno, le escribí a mi mamá y me dijo: ‘Yo hice lo mismo contigo mil veces y la verdad no creo que saliste mal’, eso me dio paz, porque es verdad, yo me fui de gira toda la vida con mi papá y con mi familia y aquí estoy, me encanta esta vida. Segundo, algo que nos dijo nuestra partera que es: ‘ellas escogieron ser parte de esta familia’, si ellas quisieran tener una rutina más estricta, escogerían otra familia. Pero sí, siempre tengo esa inseguridad, ese defecto”, explicó.

Camilo por su parte ve esta crianza atípica de sus hijas desde una perspectiva diferente. A diferencia de su esposa, Camilo considera que el hecho de que Índigo y Amaranto vivan de gira es una aventura para ellos.

“Yo digo, al contrario, qué tremenda aventura les está tocando vivir (…) Desde mi perspectiva, los mejores recuerdo que yo tengo en mi vida, siempre son vainas loquísimas, donde el primo llegó tarde, nuestras hijas no están de gira, nuestras hijas están jugando”, dijo.

