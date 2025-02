Maribel Guardia tiene prohibido hablar con su nuera

Maribel Guardia ha encontrado su vida personal y profesional en el centro de la atención mediática debido a una complicada disputa legal que mantiene con Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto José Julián. La situación ha capturado el interés del público por las graves alegaciones que han surgido en torno al bienestar del menor.

El conflicto comenzó cuando la actriz reveló que había tomado la responsabilidad de cuidar a José Julián por razones que, en un principio, parecían ser únicamente especulativas. Sin embargo, Guardia se sintió obligada a señalar que la situación había escalado. En sus declaraciones, acusó a Garza Tuñón de abusar de drogas y alcohol, lo que, según su perspectiva, justificó su decisión de asumir la custodia del niño.

La situación alcanzó un nuevo nivel de atención mediática cuando Guardia fue abordada por reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con gorra, lentes de sol y cubrebocas, la artista tuvo que lidiar con las preguntas insistentes de la prensa sobre el proceso legal.

“El niño está muy bien. Él está muy bien; lleno de amor, con muchos cuidados. Está muy bien en la escuela. Esperemos que después todo esto se solucione e Imelda esté bien y pueda estar, como debe de ser con su bebé”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Aunque su aparición pública generó especulaciones sobre su estado emocional y su bienestar, Guardia mantuvo una postura sorprendentemente controlada, afirmando que debía permanecer en silencio sobre la naturaleza del caso debido a instrucciones de las autoridades judiciales: “No puedo hablar de eso. No me permiten hablar. Y tampoco puedo comunicarme con Imelda porque me lo prohíbe la Fiscalía”, expresó.

El proceso legal se ha extendido más de lo esperado, con múltiples audiencias y declaraciones que han mantenido a ambos lados en una lucha constante por el bienestar de José Julián. En este sentido, se ha visto a Maribel Guardia como una figura protectora, dispuesta a todo por la seguridad de su nieto. Sin embargo, esto también la ha puesto en el centro de una controversia mediática que, según algunos analistas, puede tener un efecto duradero en su imagen pública.

