Pepe Aguilar estaría buscando a los enemigos de Ángela

Pepe Aguilar ha protagonizado una nueva controversia después de que se desmintieran rumores sobre la compra de portadas para mejorar la imagen de su hija, la joven artista Ángela. Este rumor se originó en medio de un clima de críticas que ha abordado a la cantante por su relación con Christian Nodal.

La controversia cobró fuerza cuando Pepe, en el pódcast ‘Cracks’ Oso Trava, negó rotundamente que estuviera utilizando su influencia económica para asegurar un medio favorable para su hija en revistas y otros medios de comunicación. Su respuesta buscó aclarar la situación y también abrió la puerta a un nuevo enfoque sobre cómo planea manejar las críticas que Ángela recibe en línea.

Según reportes de Kadri, un reconocido paparazzi, Aguilar estaría destapando una estrategia mucho más directa para abordar los comentarios perjudiciales que afectan la imagen de su hija. Kadri ha afirmado que Pepe habría invertido una cantidad significativa de dinero para rastrear la identidad de aquellos usuarios que han estado llevando a cabo una campaña de desprestigio en contra de Ángela, quien también es esposa del famoso cantante Christian Nodal.

A pesar de la seriedad de estas afirmaciones, el paparazzi no ofreció detalles claros sobre quiénes serían los colaboradores involucrados en esta crítica causa, lo que ha dejado a muchos en un estado de especulación.

“El papá anda investigando quién está haciendo campaña en contra de su hija y está pagando una lana porque, digan quién es, un lanal… Está pagando un billetón choncho, llegaron conmigo para que los ayudara y yo dije: ‘No, no, da tanto, si, no, no’. Porque no hay una campaña, la niña y lo que hace”, expresó Kadri Paparazzi, según reseñó TVNotas.

La controversia aún se intensifica cuando algunas voces en redes sociales comienzan a cuestionar la efectividad de los esfuerzos de Pepe Aguilar. Algunos ven cibernautas han expresado que, independientemente de las iniciativas que su padre tome, Ángela podría no estar dispuesta a colaborar en este esfuerzo por mejorar su imagen pública.

