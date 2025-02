Cristina Saralegui recuerda cuando la despidieron

Cristina Saralegui salió de la televisión, y a pesar de la distancia, su legado sigue vivo. Para muchos, la popular conductora cubana dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento hispano. Con un estilo auténtico y un enfoque sensible hacia sus invitados, Saralegui se convirtió en la abanderada de los temas que resonaban en la comunidad latina.

La cubana volvió a ser el centro de atención al participar en el popular pódcast “En Positivo”, conducido por Lourdes Del Río. Durante esta conversación, la icónica personalidad habló abiertamente de su trayectoria, sus desafíos y su vida después de la televisión. En un espacio íntimo y cálido, donde el corazón abierto es la norma, Saralegui reveló detalles sobre su experiencia como pionera en un mundo mediático mayormente dominado por hombres.

“Yo me di cuenta de que lo que me pasó a mí es que yo fui primero. Eso está pasando todavía. Me di cuenta que así es televisión… Después de mí botaron al resto. Ahí no quedó nadie, pregúntale a María Celeste, a Bárbara Bermudo, a Don Francisco”, comenzó diciendo.

Uno de los tópicos más candentes de la conversación fue su despido de “El Show de Cristina”, programa que la catapultó a la fama y que se convirtió en un referente de la televisión hispana. Saralegui, con serenidad, abordó este episodio doloroso que aún resuena en la memoria colectiva de su audiencia.

“Sencillamente, no es que te saquen cuando te está yendo bien, mira que le hemos dado millones de dólares a esa cadena… Todos estaban bien, quitan a la gente para poner a otra gente porque son más baratos los que vienen que los que se van. Tú cuestas un billetal, entonces hay una jovencita o un jovencito que están locos por estar en televisión que va a cobra 15 kilos, por lo que haces tú, lo va a hacer mal”, añadió.

El pódcast “En Positivo” ha sido el escenario perfecto para que Saralegui comparta su vida actual. A lo largo de la conversación, se percibe una mujer en paz, disfrutando de su familia y explorando nuevos horizontes. Su enfoque sobre la vida, la amistad y la resiliencia es un recordatorio de que, aunque los tiempos cambien, ciertos valores perduran.

