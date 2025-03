Consejos para salir bien librado en esta temporada de declaración de impuestos

Los contribuyentes están presentando su declaración de impuestos, pero hay aún faltan muchos por cumplir con esta importante obligación fiscal, por lo que es importante tener en mente algunos consejos que les ayudaran a cumplir en tiempo y forma.

Para esta temporada, Bank of America ha emitido una serie de recomendaciones básicas que los estadounidenses deben tener en consideración a la hora de realizar tu declaración.

Reúna la documentación adecuada

Sus formularios de impuestos debieron llegar en febrero, así que esté atento si aún no los ha recibido. Los W-2 muestran ganancias y retenciones de impuestos para empleados de tiempo completo, mientras que los 1099 informan ingresos de trabajadores independientes o por contrato.

También puede recibir formularios sobre ganancias de inversiones, intereses de préstamos estudiantiles o pagos de matrícula, todo lo cual puede afectar sus impuestos. Tener todo listo hace que archivar sea más fácil cuando llega la primavera.

Vigile sus plazos

Presentar la declaración anticipadamente le ayuda a evitar el estrés de último momento e incluso le protege contra el fraude fiscal. Pero antes de enviarlo, asegúrese de haber recibido todos sus documentos, como formularios para gastos de cuidado infantil, intereses de préstamos estudiantiles o créditos fiscales, para no perder posibles ahorros.

Si necesita tiempo adicional, puede solicitar una extensión hasta octubre, pero tenga en cuenta que los impuestos adeudados aún deben pagarse antes del 15 de abril para evitar multas.

Protéjase del fraude fiscal

Desafortunadamente, la temporada de impuestos es el mejor momento para los estafadores que intentan robar información personal y reembolsos. Reduzca su riesgo presentando su declaración anticipadamente, utilizando contraseñas seguras para la declaración de impuestos en línea y nunca compartiendo detalles financieros a menos que haya verificado la fuente. En caso de duda, no lo reveles. Si algo no le parece bien, como recibir un aviso de reembolso de impuestos cuando aún no lo ha presentado, comuníquese con el IRS de inmediato.

Afronte las deudas o cree su fondo de emergencia

Un reembolso de impuestos puede parecer dinero extra para gastos, pero destinarlo a su salud financiera puede marcar una gran diferencia. Si tiene una deuda con intereses altos, como tarjetas de crédito, utilizar su reembolso para pagarla puede ahorrarle mucho en intereses.

Si la deuda no es una preocupación importante, considere aumentar un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es su red de seguridad financiera, reservada para gastos inesperados como facturas médicas, reparaciones de automóviles o pérdida de empleo.

Trate de ahorrar entre tres meses y un año de gastos de manutención, pero incluso un pequeño comienzo con su reembolso puede brindarle tranquilidad.

Invierta en su futuro

Una vez cubiertas sus necesidades inmediatas, piense en cómo su reembolso puede respaldar sus objetivos a largo plazo. Considere destinar parte de ese dinero a ahorros para la jubilación, ya sea agregando a su 401(k) o abriendo una cuenta IRA. También puede destinarlo a una meta personal, como ahorrar para el pago inicial de una casa, iniciar un negocio o incluso financiar las vacaciones de sus sueños. Un poco de planificación ahora puede convertir su reembolso en una seguridad financiera a largo plazo.

