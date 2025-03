Mauricio Islas abandona “Sale el Sol”

“Sale el Sol” el pasado viernes anunció que dos de sus conductores abandonaron el espacio de entretenimiento, entre ellos, Andrea Bazarte y Mauricio Islas, un hecho que, sin duda, generó un gran impacto en la audiencia que de lunes a viernes los sintonizaba.

El equipo de producción se encargó de llevar arreglos florales a ambos, al tiempo que aprovecharon para decir unas palabras y así despedirse de los televidentes que disfrutaban de su animación. Por ello, el actor mencionó: “Me sacó de mi zona de confort, me llevo mucho aprendizaje; les aprendí a cada uno. Yo doy gracias”.

Sin embargo, no dudó en aclarar que no se está despidiendo de manera definitiva de la pantalla chica, y es que compartió una noticia muy especial tras informar que solamente se iba del programa matutino de Imagen TV, pero no quiso revelar mayores detalles de lo nuevo que se encuentra trabajando.

“Dejo mi amor, mi amistad, saben que cuentan conmigo para siempre. Les voy a dejar algo bonito: Este no es un adiós, me voy de “Sale el Sol”, pero no me voy de aquí, estamos cocinando algo bien bonito“, añadió en su mensaje de despedida. “Este día nuestros queridos @andreabazarte y @mauricioislas se despiden de #SaleElSol. Muchas gracias por todo y esta siempre será su casa”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

La producción de “Sale el Sol” también dio a conocer que Mauricio Mancera se une al equipo como uno de los conductores principales, y es que desde el próximo lunes 3 de marzo podrán disfrutar de la modificación de este equipo de trabajo que busca seguir cautivando a sus televidentes.

Audiencia reacciona a la salida de Mauricio Islas

“¿Por qué no se va la Paulina?, ella si no suma nada a ese programa y ella es la que nunca se va”, “Sin duda, el mejor era Mauricio Islas”, “Mauricio era muy agradable verlo, era educado, me gustaba mucho su conducción”, “A la que deben correr es a la Mercado”, “No, por favor, a Mauricio no”, “Quiero que alguien me explique la razón por la que siempre salen los buenos”, “Yo miraba el programa solamente por Mauricio”, fueron algunas de las opiniones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos como nunca antes reveló detalles de su amorío con el actor Mauricio Islas

· Esto dijo Mauricio Islas sobre la demanda millonaria que le hizo una revista

· Sobre la violación de Génesis Rodríguez, Mauricio Islas cuenta su verdad