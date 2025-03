Venezolano que estuvo preso en Guantánamo: “No pertenezco al Tren de Aragua”

Yoiner José Purroy, quien estuvo detenido en la bahía de Guantánamo (Cuba) negó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de formar parte del Tren de Aragua, una pandilla declarada por la administración estadounidense como una organización terrorista. Según el joven, quien declaró a Telemundo, lo discriminaron por tener tatuajes.

“No todos somos iguales, cada persona piensa diferente. No nos pueden tratar como delincuentes por unos tatuajes que tienen mucho significado para nosotros, para nuestras vidas. Sentí que nos estaban discriminando y tratando como delincuentes”, manifestó.

“Nosotros somos honestos, emigramos de nuestro país en busca de una felicidad y una mejor vida para nuestra familia, no para estar en ese estado y menos en esos centros. Guantánamo no era un centro de detención, era una cárcel maximizada que son para delincuentes no para migrantes”, añadió.

Dijo estar seguro de que lo enviaron a Guantánamo por sus tatuajes.

“Me estaban poniendo en una banda delictiva a la que no pertenezco ni conozco a ninguna persona involucrada”, declaró el joven, quien manifestó que no cree que en el grupo de los detenidos en Guantánamo hubiese algún delincuente.

“Nosotros todos somos inmigrantes. Nunca llegué a pisar las calles de Estados Unidos, siempre estuve detenido. Siempre le pedí a los de inmigración una entrevista y me la negaban; yo estaba pidiendo asilo y nunca me prestaron atención. Hablé con toda mi sinceridad. Siento que es una discriminación hacia nosotros”, expresó.

El régimen de Nicolás Maduro, que gestionó la deportación de 177 venezolanos, aseguró que en el grupo no había miembros del Tren de Aragua, aunque reconoció que sí se encontraban personas con algún tipo de delito cometido en Venezuela.

Yoiner además describió cómo es la cárcel de Guantánamo.

“Es una cárcel de 2×2, como para personas locas, eso parece un manicomio. Un cuarto donde había demasiada telaraña, donde la pintura se caía, el inodoro estaba cochino, no aptos. Nos ponían a dormir en camas que eran de láminas. La comida era como si fuésemos unos animales. Tú les pedías agua o atención médica y nunca te prestaban atención”, relató.

